‘2026 대구·경북 대학페스타’ 10월 30~31일 개최

▲대학페스타 홍보포스터(타임테이블)ⓒ대구시 제공

대구·경북 15개 대학이 참여하는 ‘2026 대구·경북 대학페스타’가 10월 30~31일까지 2일간 동성로 일대(CGV대구한일-동성로28아트스퀘어-구 중앙파출소)에서 펼쳐진다.

올해로 3회째를 맞은 이번 대학페스타는 ‘우리 동성로 우리 캠퍼스!’라는 슬로건 아래 ▲대학대항전 ▲대학별 홍보 및 체험 부스 ▲축하공연 등 다양한 콘텐츠로 진행된다.

학생들이 각자의 캠퍼스를 벗어나 동성로에 함께 모여 열정을 발산하고 시민과 어우러지는 지역과 대학의 상생의 장으로 마련된다.

개막식은 30일 오후 5시 동성로28아트스퀘어에서 열리며, 도심캠퍼스 성과보고와 학생 대표 선서, 개막 퍼포먼스 순으로 진행된다.

개막식에서는 전국 최초 대학 연합 캠퍼스인 도심캠퍼스의 그간 사업 성과를 공유하고, 각 대학 학생 대표들이 공정한 대항전 참여를 선서한다.

이어 대구·경북의 대학이 하나의 캠퍼스로 연결된다는 의미를 담아 시·대학·학생이 함께하는 개막 퍼포먼스로 축제의 본격적인 시작을 알린다.

동성로28아트스퀘어에서 ▲대학골든벨 ▲단체줄넘기 ▲철권대전 ▲패션쇼 등 대학대항전과 대학 홍보와 연계한 ▲캠퍼스 온 스테이지 공연을 통해 각 대학의 개성과 매력을 선보인다.

대학대항전 종합점수 상위 대학에는 우승기가 수여된다.

또 15개 대학의 학생들이 직접 기획한 대학별 홍보·체험 부스를 운영해 각 대학의 특색을 살린 다양한 콘텐츠를 선보인다. 시민들이 직접 참여하고 체험할 수 있는 프로그램을 통해 지역 대학에 대한 관심과 이해를 높이는 기회도 제공한다.

동성로 거리 곳곳에서는 ‘마술쇼’, ‘저글링쇼’ 등 관객 참여형 캠퍼스 스트릿쇼가 마련된다. 초청 가수 이채연과 밴드 소란의 축하공연, 개그맨 이선민의 토크콘서트 등도 축제의 즐거움과 활기를 더할 예정이다.

행사 기간 중 자세한 일정은 2026 대구·경북 대학페스타 인스타그램(dg.unif)에서 확인할 수 있다.

추경호 대구시장은 “대학페스타는 대구·경북의 대학생들이 동성로에 한자리에 모여 청춘의 끼와 열정을 마음껏 발산하고, 서로 함께 축제를 만들어가는 자리”라며 “많은 대학생과 시민들이 동성로를 찾아 축제를 즐기고, 지역과 대학 간 교류와 소통의 장을 넓히는 기회가 되기를 바란다”고 말했다.