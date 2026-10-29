‘2026 대구아트스퀘어’ 10월 29~11월 1일 4일간 개최

▲‘대구국제아트페어(DIAF) 2026’ 공식 포스터ⓒ대구시 제공

‘2026 대구아트스퀘어’가 29일부터 11월 1일까지 4일간 대구 엑스코(EXCO) 동관에서 열린다.

대구시와 대구아트스퀘어조직위원회가 주최하고, (사)대구화랑협회와 (사)대구미술협회가 주관하는 이번 행사는 국내외 갤러리와 컬렉터가 만나는 ‘대구국제아트페어(DIAF)’와 청년예술가들의 실험적인 작품과 창작 과정을 소개하는 ‘청년미술프로젝트’로 구성된다.

이 행사는 미술시장의 흐름을 살펴보는 동시에 동시대 예술의 고민과 가능성을 공유하는 자리다.

올해 제 19회를 맞는 대구국제아트페어(DIAF)에는 국내외 103개 갤러리가 참여한다.

한불수교 140주년을 기념한 ‘Daegu-Paris : 140년의 시선’을 비롯해 앤디 워홀, 쿠사마 야요이, 알렉스 카츠, 사이 톰블리 등 세계적인 작가들의 작품을 선보이는 ‘A Collector’s Collection’, 예술과 디자인·일상의 관계를 조명하는 ‘예술가의 오브제’, 100만 원 이하 작품을 소개하는 ‘Edge 100’ 등 다채로운 특별전을 마련했다.

이를 통해 관람객들이 자신의 관심과 취향에 따라 미술을 폭넓게 경험하고, 미술품 소장의 매력도 발견할 수 있도록 했다.

전문 해설사 안내(도슨트 투어)와 온라인 전시실(OVR, Online Viewing Room)도 운영한다. 또 대구관광협회와 협력한 아트투어버스를 운행해 행사장을 찾은 관람객이 대구의 주요 미술 공간을 함께 둘러볼 수 있도록 돕는다.

DIAF 티켓 소지자는 행사 기간 무료로 이용할 수 있다.

아트투어버스 노선은 동대구역 → 엑스코 → 동대구역 → 대구간송미술관코스와, 대구미술관 → 동대구역 코스로 운행된다.

청년미술프로젝트는 ‘떠나는 것으로 충분하나’를 주제로 청년예술가 14명의 작품을 선보인다.

▲청년미술프로젝트는 ‘떠나는 것으로 충분하나’ 안내 포스터ⓒ대구시 제공

특히 특별전 ‘100일간의 기록 — 유목성 연구’에서는 드로잉과 메모, 연구일지, 작업 기록 등 창작 과정에서 남겨진 자료를 함께 소개해 작품이 완성되기까지의 고민과 실험, 예술적 성장의 과정을 보여준다.

두 행사는 관람객에게는 새로운 작가와 작품을 발견하는 기회를, 지역 미술계에는 교류와 협력의 장을 제공함으로써 대구아트스퀘어만의 문화적 가치를 넓혀갈 예정이다.

2026 대구아트스퀘어 개막식은 29일 오후 3시 엑스코 동관 5홀 입구에서 화랑·미술 관계자와 청년 작가 등 100여 명이 참석한 가운데 개최될 예정이다.

입장료는 일반 2만 원(예매 시 1만 6천 원)이며, 12세 미만 어린이는 무료 입장이다.

황보란 대구시 문화체육관광국장은 “대구아트스퀘어는 시민들이 다양한 미술작품을 만나고, 청년 작가의 새로운 가능성을 발견하는 자리”라며 “지역 미술시장에 활력을 더하고, 시민들이 미술을 더욱 가까이에서 즐기는 계기가 되길 바란다”고 말했다.