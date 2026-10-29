‘제2회 코리아 그랜드 페스티벌’ 통합 개막식, 안동서 막 오른다

대한민국 최대 규모의 소비축제인 ‘제2회 코리아 그랜드 페스티벌’이 이재명 대통령의 고향인 경북 안동에서 화려한 막을 올린다. 특히 이 대통령이 제46회 국무회의에서 “안동에 가면 고향분들한테 안부를 전해달라”는 취지로 발언한 것으로 알려지면서, 전국적인 소비축제의 출발점이 된 안동에 관심이 쏠리고 있다.

안동시는 오는 31일 중앙선 1942 안동역 뒤편 야외특설무대와 원도심 일원에서 ‘제2회 코리아 그랜드 페스티벌’ 통합 개막식을 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 축제는 정부 부처별로 추진해 온 각종 소비촉진 행사를 하나로 통합한 전국 단위 행사로, 29일부터 11월 15일까지 18일간 진행된다. 제조·유통·서비스업계와 전통시장, 소상공인 등 전국 4만여 기업과 점포가 참여해 대규모 할인행사와 다양한 소비 혜택을 제공한다.

특히 올해 개막행사 개최지로 안동이 선정되면서 전국적인 소비촉진 분위기가 지역 전통시장과 골목상권으로 확산될 수 있을지 주목된다.

앞서 이재명 대통령은 국무회의에서 고향 안동을 언급하며 안부를 전해달라는 취지의 발언을 한 것으로 알려졌다. 대통령의 고향에서 정부 주도의 대규모 소비축제가 열리는 만큼 행사 개최가 갖는 상징성도 적지 않다.

다만 이번 행사는 전국 지방자치단체를 대상으로 한 공모를 거쳐 안동이 개최지로 선정된 것으로, 대통령의 고향이라는 사실과 개최지 선정 과정은 구분해서 볼 필요는 있다.

이번 개막행사는 행사장 내부의 판매보다 실제 지역 상권에서 소비가 이뤄지도록 하는 데 초점을 맞췄다.

안동구시장과 안동중앙신시장, 음식의거리, 중앙문화의거리, 남서상점가 등 원도심 5개 상점가를 중심으로 할인행사와 소비촉진 이벤트가 펼쳐진다.

방문객들은 행사장 주변 상점에서 5천 원 이상 구매한 영수증을 인증하면 캡슐뽑기와 경품 행사 등에 참여할 수 있다. 참여 점포들도 자체 할인과 기념품 제공 등 다양한 혜택을 마련해 손님맞이에 나선다.

행사장에는 정부 부처별 소비촉진 정책홍보관과 우수 중소기업 제품 체험관, 안동 지역 홍보관 등이 운영된다.

한우 시식과 지역 특산물 홍보를 비롯해 캐리커처, 페이스페인팅, 전통놀이 등 가족 단위 방문객을 위한 체험 프로그램도 마련된다.

특히 라이브커머스를 통해 경북과 안동지역 소상공인의 상품을 실시간으로 소개하고, 우체국쇼핑에서는 안동찜닭 밀키트와 경북 사과 등 지역 특산물을 선보일 예정이다.

전국적인 할인 혜택도 이어진다.

중소벤처기업부의 동행축제와 산업통상부의 코리아세일페스타, 문화체육관광부의 숙박세일페스타, 농림축산식품부의 농축산물 할인행사 등이 연계된다.

축제 기간 지역사랑상품권은 기존 할인율에 5%포인트를 추가하고, 디지털 온누리상품권은 11월 2일부터 6일까지 할인율을 기존 7%에서 10%로 높인다.

전국 5천600명을 대상으로 총 17억 원 규모의 상생소비복권도 운영해 소비 분위기를 확산할 계획이다.

개막식은 31일 오후 5시부터 중앙선 1942 안동역 뒤편 야외특설무대에서 열린다.

홍보영상 상영과 개막 세리머니를 시작으로 다양한 할인 혜택을 상징하는 선물상자 개봉 퍼포먼스가 진행된다.

이어 오후 5시 40분부터는 송가인과 이찬원, 비트펠라하우스, 캔디샵, 힛지스 등이 출연하는 상생 콘서트가 펼쳐져 축제 분위기를 끌어올린다.

공연장은 약 2천 석 규모로 조성되며, 2만 원의 좌석 티켓을 구매한 관람객에게는 현장에서 안동사랑상품권 2만 원권을 제공한다.

안동시 관계자는 “전국적인 소비축제의 통합 개막식이 안동에서 열리는 만큼 많은 시민과 관광객이 원도심을 찾아 지역의 다양한 먹거리와 상점을 경험하길 바란다”며 “이번 행사가 지역 소상공인에게 실질적인 도움이 되고 원도심 상권에 지속적인 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

전국적인 소비축제의 출발점이 된 안동이 이번 행사를 계기로 관광객 유입과 지역 소비 확대라는 두 가지 효과를 거둘 수 있을지 관심이 모아지고 있다.