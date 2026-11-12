국힘 지도부, '조작 징계' 파문에도 복지부동…"증거는?"

국민의힘 현직 윤리위원이 "최근 지난 1월 한동훈 의원 제명부터 8월 진종오 의원까지 진행된 윤리위의 '조작 징계' 전모를 소상히 알고 증거자료까지 확보했다"고 폭로하면서 파장이 불거진 데 대해, 장동혁 지도부는 사실관계 파악이 먼저라는 입장을 보였다.

국민의힘 지도부는 12일 최고위원회의에서, 이같은 폭로를 한 황경성 윤리위원에게 연락을 취해 사실관계를 확인하기로 했다. 황 위원을 비공개 최고위에 불러 '조작 징계' 등 주장의 근거를 파악하겠다는 것이다.

황 위원은 전날 언론에 배포한 입장문에서 한 의원 등에 대한 징계가 "조작"이라며 "징계 당사자들과 당원동지들께, '조작 징계'에 참여한 당사자로서 진심으로 사과드린다"고까지 했다.

이에 한 의원은 즉각 기자회견을 열어 "징계는 완전히 무효"라고 주장했고, 진 의원도 별도 회견에서 장 대표의 사퇴를 요구했다. 진 의원은 이날 YTN 라디오 인터뷰에서 "현직 윤리위원이 양심선언을 했다. 이 정도라면 충분히 누가 봐도 조작이 아닌가 보이기 때문에 당 대표가 명확히 밝혀줬으면 좋겠다"고 했다.

장동혁 지도부 인사들은 그러나 황 위원의 주장에 대해 소극적 태도를 취하고 있다. 신동욱 수석최고위원은 이날 불교방송(BBS) 라디오 인터뷰에서 "(황 위원) 본인이 조작된 증거가 있다고 했으니 그 증거를 빨리 밝히라"며 "뭐라도 좀 (근거를) 말씀하셨으면 그걸 가지고 저희가 판단을 좀 해보겠는데, 밑도 끝도 없이 조작됐다고 한다"고 했다.

김재원 최고위원도 문화방송(MBC) 라디오에 나와 "윤리위원 한 사람이 조작됐다고 주장을 하고 있다"며 "그러면 그 조작의 내용이 무엇인지 밝혀야 되고, 본인이 증거를 확보했다고 했으니까 증거를 내놓으면 좋겠다"고 했다.

김 최고위원은 "그런데 말씀하신 내용을 보면 '자신에게 사퇴 의사를 물었다', '당 대표가 윤민우 윤리위원장과 식사한 것이 확인됐다' 두 가지 외에는 구체적 사실관계를 이야기하지 않는다"며 "이 두 가지는 조작과 아무 관계가 없다"고 했다. 그러면서 "어제 내용만으로 그친다면 이 분의 주장에 근거가 없는 것 아닌가"라고 했다.

▲국민의힘 장동혁 대표(가운데)가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ연합뉴스

권영세 "증거 있으면 밝혀야"…안철수 "'조작'이란 단어 하나에 꽂혀 요란"

장동혁 지도부와는 최근 거리를 두고 있는 옛 친윤계 주류의 반응도 미지근하다. 장동혁 지도부에 대한 평가와는 별개로, 한 의원에 대한 제명 징계가 무효화돼 그가 복당하는 데 대한 거부감이 작용한 것으로 보인다.

차기 전당대회 출마 의사를 밝힌 옛 친윤계 중진 권영세 의원은 이날 기독교방송(CBS) 라디오에서 "조작을 했다는 게 무슨 뜻인지 잘 모르겠다"며 "증거를 갖고 있다면 그것을 밝혀야지 실제로 조작됐는지 여부가 객관적으로 판단될 것 아니겠나"라고 했다.

권 의원은 "객관적으로 볼 때 문제가 있는 부분이 있으면 당 차원에서 조사를 해야 될 필요가 있으나, 지금 그 말 한마디만 가지고 이게 조작됐다고 단정하기에는 나온 게 너무 적다"며 "자료가 더 나오면 구체적 액션이 들어가야 될 필요가 있다"고 했다.

안철수 의원도 이날 페이스북 글에서 "윤리위원의 폭로 예고가 신빙성이 있는지 차분히 지켜볼 법도 한데, 복당 운동권들은 '조작 징계'라는 단어 하나에 꽂혀 요란을 떠는 모양"이라고 한 의원 복당에 대한 반감을 드러냈다.

안 의원은 "복당의 강에 보수우파와 국민의힘 당원 모두 다 빠져 죽자는 물귀신 행태"라며 "차라리 창당을 하라. 집을 흔들며 문을 열라 할 게 아니라, 새집을 따로 짓는 게 방법"이라고 했다.

▲5일 국회에서 열린 정기국회 제12차 본회의에 '윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안'이 상정된 가운데 국민의힘 안철수 의원이 특검법안을 규탄하는 손팻말을 붙이고 있다. ⓒ연합뉴스

黨지도부 "한동훈 복당 1도 고려 안해", "비대위 실익 없다", "계엄 사과 안돼"…지금 이대로?

장동혁 지도부는 황 윤리위원의 폭로 내용의 진실 규명과는 별개로, △한 의원 복당이나 △지도부 조기 사퇴 △12.3 비상계엄 사태 2주년 사과 등에 대해서도 기존 입장을 강하게 고수하고 있다.

장동혁 대표는 이날 <중앙일보> 유튜브 방송에 나가 "한 의원은 당원게시판 사건으로 제가 제명했다. 무슨 연대고 통합이고 할 이유가 없다"며 "제가 당 대표로 있는 한 복당이든 뭐든 1도 고려하지 않고 있지만, 적어도 밖에서 그런 얘기를 하려면 (한 의원이) 어떤 입장이 있어야 되지 않겠나"라고 했다.

장 대표는 "당게 내용은 패륜이고, 여론 조작이고, 범죄행위로 수사받고 있다"며 "패륜 정치, 여론 조작 정치, 분열의 정치를 받아들이자는 건가"라고 복당론을 일축했다. "도대체 복당을 주장하시는 분들은 어떤 점에서 도움이 된다고 생각하는지 오히려 묻고 싶다"고도 했다.

신동욱 최고위원은 전날 오세훈 서울시장이 언급했던 비대위 조기 전환 주장에 대해 "내년 8월이면 장 대표 임기가 끝난다. 임기 끝날 때까지 불과 반년 정도밖에 안 남았는데 지금 비대위 체제를 간다는 것이 무슨 의미가 있나, 실익이 있나. 없다"고 잘라 말헀다.

신 최고위원은 한 의원 복당 문제에 대해서도 "당내 주류적인 분위기도 지금 한 의원 복당이 시급하니 논의해 보자, 이런 거 전혀 아니다"라며 "(오 시장도) 지금 당장이 아니라 총선 이후가 되든 언젠가는 복당해야 될 것이라는 전제를 달고 한 말"이라고 했다. '총선 이후 복당'이라는 부분이 눈길을 끈다.

김재원 최고위원은 12.3 비상계엄 2주년 사과 문제에 대해 "비상계엄 선포는 윤석열 전 대통령의 잘못이고 윤 전 대통령은 우리 당에서 탈당을 하고 나간 지 오래"라며 "우리가 해마다 사과를 하면 아직도 윤 전 대통령과 깊은 관계가 있다는 전제 아래 사과하는 것이기 때문에, 사과의 마음을 갖고 있는 것은 좋지만 형식적으로 사과 자체가 우리의 책임을 경감시킨다든가 또는 우리의 정치적인 해결책이 된다고 생각하지 않는다"고 했다.

그는 "오히려 그것이 윤 전 대통령과 우리가 아직까지 무슨 법적·정치적·인간적인 끈끈한 관계가 있다고 할 수 있는 여지도 있기 때문에 그 부분은 신중하게 판단해야 한다"고 부연했다.

이같은 부분은 옛 친윤 주류 그룹과도 온도차가 있다. 권영세 의원은 이날 라디오 방송에서 "비대위로 가야 되는지는 좀 더 고민을 해 봐야 될 문제"라면서도 "지금 장동혁 대표 체제로 그대로 간다면 총선에서 어려울 것이라는 부분에는 전적으로 동의한다"고 했다.

권 의원은 계엄 사과 부분에 대해서도 "여러 번이라도 사과를 해야 된다"며 "계엄이라는 게 굉장히 엄청난 일이니까 이런 부분에서는 언제까지라도 사과를 하는 게 맞다"고 했다.

그는 "당내 강경한 분들이 다르게 얘기하는 것은 '우리 당이 잘못한 건 없지 않나', '왜 윤 전 대통령이 해야 될 사과를 우리가 하느냐'는 것인데, 우리가 하는 사과는 국민의힘 의원이거나 정부에 몸담았던 사람으로서 (당시 대통령을) 제대로 보좌해서 계엄이라는 일이 일어나지 않도록 했어야 되는데 부족했다는 사과"라고 설명했다.