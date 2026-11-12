李대통령 "국내 자본시장 여전히 저평가…일희일비 말아야"

이재명 대통령은 12일 등락을 거듭하는 최근 국내 주식시장과 관련해 "거시경제의 기초 체력과 기업들의 경쟁력을 놓고 보면, 국내 자본시장은 여전히 저평가된 매력적인 투자 대상"이라고 강조했다.

이 대통령은 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 "최근 대외 환경의 불안정 등으로 국내 시장도 많은 영향을 받고 있다"며 이같이 말하고, "단기 변화에 일희일비하지 않고 우리 자본시장이 제대로 평가받는 환경을 조성하는 데에 보다 집중해야겠다"고 했다.

그러면서 "자본시장의 건강한 발전이 기업 성장과 국민 자산 증식으로 이어지고, 국민 경제의 획기적 도약을 이끌어낼 수 있도록 제도적, 정책적 노력을 지속해야겠다"고 했다.

이 대통령은 정부 출범 후 추진된 상법개정을 성과로 언급하고 "그런데 아직 많이 부족하다"며 "이러한 성과를 바탕으로 우리 자본시장이 세계적 경쟁력을 갖춘 신뢰받는 선진 시장으로 거듭날 수 있도록 고삐를 더욱 조여야할 것"이라고 했다.

또한 "기업가치 제고와 주주 환원 확대를 위한 개혁을 일관되고 속도감 있게 추진할 뿐 아니라 장기 투자 활성화 대책도 다각도로 수립해야 할 것"이라고 했다. 아울러 "혁신적인 기술과 아이디어를 가진 기업들이 성장 단계에 따라 필요한 자본을 원활하게 조달할 수 있도록 코스닥시장 육성과 벤처캐피탈 생태계 혁신에도 박차를 가해야겠다"고 했다.

이 대통령은 "자본시장은 대한민국 경제의 지속 성장을 위한 핵심 토대"라며 "자본시장이 기업의 혁신과 투자를 뒷받침해 국민 경제의 발전을 견인하고, 이것이 다시 자본시장을 튼튼하게 하는 선순환 구조를 만들어야 더 큰 경제적 도약이 가능하다"고 덧붙였다.

이어 이 대통령은 "인공지능 중심의 산업구조 대전환이 가속화되면 될수록 기존 주력 산업을 고도화하는 노력이 더욱 절실하다"며 "자동차, 조선, 철강, 석유화학 같은 전통 제조업이 시대의 변화에 맞춰 역량을 보다 강화, 발전시킬 수 있도록 다양한 지원책을 강구해야겠다"고 했다.

이 대통령은 "이를 위해 인공지능과 로봇 등 첨단 기술을 제조 현장에 접목하는 일에 속도를 내야 하겠다"고 했다. 그러면서 "공정의 효율성을 높이는 것을 넘어 제품 개발과 생산, 공급망 관리에 이르는 전 과정에서 전통 제조업의 경쟁력을 한 차원 더 높일 수 있는 산업 혁신을 추구해야겠다"고 했다.

특히 "전후방 연관 효과가 큰 자동차 부문의 경우, 전기차와 자율주행차에 있어서도 세계 최고의 경쟁력을 갖추기 위한 적극적이고 과감한 대책을 신속하게 강구해 주기 바란다"고 했다. 이 대통령은 "혁신의 물결이 대기업뿐만 아니라 중소·중견 기업으로도 폭넓게 확산할 수 있게 하는 제도적인 기반도 든든하게 마련해야 한다"며 이같이 말했다.

이 대통령은 "전통 산업이 탄탄해야 그 기반 위에서 첨단 산업 발전도 한층 탄력을 받고 외교·안보 영역에서의 대외 협상력도 높아질 수 있다"고 덧붙였다.

이 대통령은 한편 "지방마다 그 특성과 강점을 극대화한 전략 산업을 육성하고 이에 필요한 재정과 금융 지원, 규제 혁신의 정책 역량을 집중해야 한다"며 3대 메가 프로젝트에 대해 "속도감 있게 추진될 수 있도록 기존의 관행과 제약을 뛰어넘는 창의적이고 과감한 해법을 적극 모색해 주기 바란다"고 주문했다.

아울러 "지방 재정의 자율성과 책임성을 높이고, 안정적 재원 구조를 확립하기 위한 실질적인 논의도 빠르게 진행해야 한다"고 했다.