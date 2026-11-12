아이들 등교 전부터 학교 닦아온 손, 이제 그 손을 멈춘다

아이들이 등교하기 전부터 학교를 청소하고, 아이들이 뛰고 흐트러뜨린 복도와 화장실을 깨끗하게 닦는 사람들이 있다. 학교의 가장 낮고 구석진 곳을 돌보지만, 정작 자신들의 노동은 제대로 존중받지 못해 온 청소노동자들이다. 11월 11일, 이들이 빗자루를 내려놓고 모였다. 매일 학교를 깨끗하게 만드는 일을 멈추고, 오랫동안 묵혀온 질문을 내놓았다.

“같은 교육공무직인데, 왜 우리의 정기상여금만 절반입니까?”

전국교육공무직본부는 이날 충북교육청(전국 집단임금교섭 대표교육청) 앞에서 학교 청소노동자 선도파업 대회를 열었다. 다른 교육공무직에게 연간 100만 원 지급되는 정기상여금이 청소노동자에게는 50만 원만 지급되는 차별을 끝내기 위해서다.

학교 청소노동자들은 2018년 교육청 직접고용으로 전환됐지만, 별도로 운영되는 저임금 체계는 그대로 남았다. 교육청들은 청소노동자들을 '특수운영직군'으로 분류하고, 청소라는 직종과 고령 친화 직종으로서 정년이 5년 길다는 이유로 별도의 임금체계를 적용해왔다. 그에 따라 정기상여금은 절반이고, 근속수당은 아예 없다. 이에 대해 노조는 정년이 길다지만 고령친화 직종으로서 입직 연령이 상당히 높아서 다른 직종에 비해 근속이 길지 않아 형평성을 따질 문제가 아님에도 교육청들이 부당한 핑계를 대고 있다고 지적한다.

청소노동자들은 연간 50만 원의 차이지만, 명백한 차별이고 결코 작은 문제가 아니라고 말한다. 교육공무직본부의 실태조사에서 응답자의 73.8%는 세전 월급이 190만 원에도 미치지 못하는 것으로 나타났다. 절반 이상은 노후를 위한 저축을 하지 못하고, 식비와 생필품부터 줄이고 있다고 답변하고 있다. 조사에 응한 청소노동자 96.6%는 반토막 상여금 지급을 차별이라고 생각했고, 90.8%는 파업 등 집단행동이 필요하다고 응답했다.

▲ 구호를 든 청소노동자 ⓒ전국교육공무직본부

“파업의 빗자루로 일터의 차별을 쓸어내자”

이날 파업대회에서는 각 지역 청소노동자들이 일터에서 겪은 차별과 고단한 노동 현실을 증언하는 순서도 마련됐다. 참가자들은 빗자루 피켓과 대형 현수막을 들고 행진하며 교섭대표 교육청인 충북교육청에 차별 해소를 촉구했다. 대회 무대에 오른 경남교육청 소속 조혜진 환경실무사는 “한 학교에서 같이 일하고, 같은 교육청 소속 노동자인데, 왜 우리 정기상여금만 반토막입니까? 우리가 청소를 절반만 합니까? 학교를 위해 흘리는 땀의 가치가 절반입니까?”라고 외쳤다. 경기교육청 소속 주은주 미화 노동자는 “쉬지도 못하고 변기를 닦고 계단을 오르내리며 학교 청결과 안전을 위한 우리 청소노동자들에게 돌아온 것은 차별뿐”이라며 “선도파업의 기세로 11월 27일에는 더 크게 더 단단하게 뭉쳐 서울로 향해 반드시 승리하자”고 추가 파업 결의를 밝히기도 했다.

이들의 파업은 충북교육청 앞에서 끝나지 않을 예정이다. 정인용 본부장은 “오늘 손에 든 파업의 빗자루로 일터의 차별을 쓸어내 보자”며 “11월 27일 국회 앞 총파업 투쟁에는 전체 직종이 역대급 규모로 모이자”고 촉구했다. 전국교육공무직본부는 오늘 11월 11일 청소노동자 선도파업을 시작으로, 16일에는 국회 앞 철야농성에 돌입하고, 27일에는 전국적 총파업에 나서며 국회 앞으로 집결한다. 전국교육공무직본부는 교육부 및 교육청과의 집단 임금교섭에서 △근속수당 대폭 인상, △정기상여금 인상과 전 직종 동일 지급, △명절휴가비 공무원과 동일기준 지급, △교육복지 예산 확대와 적정 인력 충원을 요구하는 한편, 파업을 통해 지방교육재정 개악 입법 반대도 주장하고 있다.