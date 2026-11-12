젠슨 황 '또 다른 불륜' 보도 나오자 엔비디아 이사회, 해임 수순…트럼프에 또 악재

엔비디아 이사회가 중국 정보기관 연루 여성과 외도 의혹을 받고 있는 젠슨 황(63) 최고경영자(CEO) 해임 수순에 돌입했다는 보도다. 황과 막역한 관계를 과시해 온 도널드 트럼프 미국 대통령은 황의 첩자 연루 관련 보고를 받고도 묵인했다는 의혹을 받는 등 중간선거 참패 이후 또 다른 악재를 겪는 중이다.

11일(이하 현지시간) <월스트리트저널>(WSJ)은 이 사안에 정통한 소식통들을 인용해 엔비디아 이사회가 이르면 이날 황의 거취를 결정할 회의를 소집할 예정이라고 보도했다. <로이터>, <뉴욕타임스>(NYT) 등 복수의 외신도 유사한 소식을 전했다.

황은 내연 관계인 싱가포르 데이터센터 업체 메가스피드 임원 출신 앨리스 황(중국명 황러)이 중국 정보기관에 연루돼 있다는 언론 보도 뒤 궁지에 몰렸다. 황은 8일 직원들을 향한 공개 성명을 통해 상대가 누구인진 밝히지 않고 불륜 사실을 인정했다.

1993년 황이 창립한 엔비디아는 인공지능(AI) 구동에 필요한 그래픽처리장치(GPU) 선도 제조사로, 이 칩들이 AI 기술 개발과 밀접한 연관을 갖고 있기 때문에 미국 정부는 2022년부터 고성능 칩의 중국 수출을 제한해 왔다.

황의 축출 여부를 결정할 이사회 회의 소식은 이미 보도된 중국 정보기관 연루 여성과의 외도에 더해 황이 사내 임원과도 부적절한 관계를 맺었다는 추가 보도가 나온 가운데 전해졌다. 11일 <뉴욕타임스>는 엔비디아에서 일했던 소식통 5명에 따르면 황이 사내 임원과도 혼외 관계가 있었다고 전했다.

익명을 요구한 소식통은 황의 외도 상대가 엔비디아 건강관리 부문 고위 임원인 48살 여성이라고 전했다. 이 여성 또한 기혼이다. 두 소식통에 따르면 지난 3월 캘리포니아주 산호세 한 호텔에서 엔비디아 컨퍼런스가 열리는 동안 두 사람의 다정한 모습이 영상에 포착됐다고 한다. <월스트리트저널>도 사안에 정통한 소식통을 인용해 황과 이 임원이 불륜 관계라고 전했다.

<뉴욕타임스>는 11일 황에 전화해 해당 여성 임원과의 관계를 묻자 "내게 직접 얘기하는 건 적절하지 않다고 생각한다"고 말했다고 덧붙였다.

엔비디아는 행동 강령을 통해 직원 및 이사회 위원들에 "개인적 관계"를 포함해 "엔비디아에 대한 의무와 개인적 이익 사이 실제적이든, 잠재적이든 충돌을 야기할 수 있는 상황을 피해야 한다"고 규정하고 있다. 강령에 따르면 이해 충돌을 야기한 직원은 해당 사안 관련 결정을 내릴 수 있는 역할에서 즉시 물러나야 한다.

엔비디아는 황의 개인적 영향력에 의존하는 구조로 그의 부재에 대비한 후계 구도가 갖춰지지 않아 황이 해임될 경우 표류할 가능성이 있다. 이사회가 황의 거취를 논의할 계획이라는 보도 뒤 엔비디아 주가가 11일 시간외 거래에서 8.6% 폭락한 이유다.

젠슨 황 사태로 주목 받는 '키맨 리스크'…"AI 산업, 소수 인물에 의존"

<월스트리트저널>은 이번 사건을 계기로 후임자 미지정, 유명무실한 이사회 등 엔비디아 지배구조의 비정상적 관행이 적나라하게 드러났다고 짚었다. 엔비디아 지분 3.6%를 보유한 황은 지분율을 훨씬 넘는 영향력을 회사 안팎에서 드러냈는데, 최근 분기 실적 발표 때도 증권분석가들의 질문에 거의 혼자서 다 답변했다.

엔비디아 이사회엔 의장이 없고 황이 이사회 수석 이사와 함께 이사회 안건을 작성한다고 한다. 미 주요 기업 평균 이사 재임 기간이 8년 미만인 데 비해 엔비디아 이사진 10명 중 3명은 25년, 2명은 10년 이상 자리를 지키고 있다. 전문가들은 사실상 황이 이사회 의장 역할을 하고 있다고 본다. 이사회의 CEO를 포함한 경영진 감시 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있다는 것이다.

이번 사건이 정보기술(IT), 특히 인공지능(AI) 분야의 지나친 창업자 및 CEO 의존에 경종을 울렸다는 평가다. '스타 CEO'가 문제를 야기할 땐 기업이 한순간에 만신창이가 될 수 있다는 것이다. 일론 머스크의 스페이스엑스(X)와 테슬라, 샘 올트먼의 오픈AI, 마크 주커버그의 메타 등이 유사한 위험을 갖고 있는 기업으로 거론된다.

요크빌 아이브스 앤 컴퍼니의 파트너 겸 선임 전무 댄 아이브스는 미 CNN 방송에 "핵심 인물 위험(키맨 리스크·Key man risk)이 그 어느 때보다 축복이자 저주가 됐다"며 "언제나 강력한 CEO들이 있었지만 이렇게 중요한 산업이 손가락을 꼽을 수 있을 만큼 적은 사람들에 의해 운영된 적은 역사상 어느 때도 없었다"고 말했다.

'엔비디아 칩 중국 수출 완화' 트럼프, 선거 참패 뒤 '이중 악재'

황의 중국 첩자 연루 의혹은 중간선거 참패를 수습 중인 트럼프 대통령에게 또 다른 악재다. 트럼프 대통령은 해당 의혹을 보고 받고도 별다른 조치를 취하지 않았다는 의혹을 받고 있다.

10일 <뉴욕타임스>는 이 사안을 잘 아는 소식통들을 인용해 트럼프 대통령이 지난 5월 중국으로 향하던 전용기(에어포스원) 안에서 황이 중국 첩자 추정 여성과 관계를 맺고 있다는 민감한 정보를 보고 받았다고 보도했다. 마코 루비오 미 국무장관이 이를 보고했지만 트럼프 대통령은 이 보고를 받고도 황을 전용기에 태워 함께 중국으로 향했다고 한다. 신문은 트럼프 대통령이 지난해부터 최소 2번 관련 보고를 받았지만 아무 조치를 취하지 않았다고 전했다.

9일 트럼프 대통령은 5월 황이 전용기에 동승했을 때 중국 첩자와 연루 의혹을 알고 있었냐는 질문에 "아니다. 그땐 그런 얘기를 듣지 못했다"고 부인했다. 언제 처음 이 사안을 알게 됐냐는 질문엔 "정보 기관에 확인해 봐야 한다. 언급됐을 수 있지만 나한테 큰 영향을 미치지 않았다"고 했다.

내년 초 양원을 장악할 민주당이 트럼프 행정부 부패를 정조준하고 있는 가운데 이 사안 또한 조사 대상이 될 가능성이 있다. 트럼프 대통령은 지난해 엔비디아의 H200 칩의 중국 수출 통제를 완화했다. <뉴욕타임스>는 전현직 미 당국자들을 인용해 황과 트럼프 대통령의 긴밀한 관계가 엔비디아 칩 해외 판매를 억제하려는 노력을 방해하고 중국이나 엔비디아에 관련된 상무부의 일부 조사 및 무역 제재안을 지연시켰다고 전했다.

공화당 의원들도 황에 관련 의혹을 의회에 설명할 것을 요구하고 있다. 하원 브라이언 마스트 위교위원장, 존 물레나르 미중전략경쟁특별위원장, 릭 크로퍼드 정보위원장은 4일 황에 서한을 보내 "최근 보도들은 민감한 미국 기술과 정보에 대한 중국 접근 관련 중대한 국가안보 우려를 제기한다"며 황에게 18일 이들 위원회에 관련 비공개 합동 브리핑을 제공할 것을 공식 요청했다.

트럼프 대통령은 여전히 황을 옹호 중이다. 트럼프 대통령은 9일 취재진에 황과 통화했고 "그는 그녀(앨리스 황)가 첩자라는 걸 전혀 몰랐다고 말했다. 난 그를 진심으로 믿는다"고 했다.

트럼프 대통령은 AI 정책 추진에 적극적인 반면 이번 선거에서 유권자들이 데이터센터 건립에 대한 반발을 드러낸 가운데, AI 규제에 반대하는 황의 문제가 불거지며 대중이 더욱 싸늘해질 수도 있다. 황의 문제로 인해 엔비디아 자체가 흔들릴 경우 AI 생태계에 타격을 줄 우려도 있다.

황의 중국 첩자 연루 의혹으로 다음 주로 예정된 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석과의 만남도 어색해질 수 있다. 트럼프 대통령은 시 주석에 이 문제를 먼저 꺼내진 않겠다는 입장이다. 그는 9일 취재진에 "시 주식이 내게 이 사안에 대해 물을 거라 확신한다"고 했다.

이 문제로 행정부 내부 갈등도 커지고 있다는 보도다. 11일 미 <악시오스>는 지난 5일 백악관 상황실 회의에서 스콧 베선트 미 재무장관이 하워드 러트닉 미 상무장관에 메가스피드를 국가 안보에 위협이 되는 기업 목록에 포함시키지 않은 것에 대해 항의했다고 사안에 정통한 소식통들을 인용해 보도했다. 소식통들은 러트닉 장관이 중국과의 무역 전쟁 격화를 우려해 지난 1년간 메가스피드에 책임을 물으려는 다른 행정부 당국자들의 노력을 무산시키려 했다고 전했다.