최민희, 이번엔 "李대통령도 처음엔 尹 탄핵 반대" 주장했다 철회

더불어민주당 최민희 최고위원이 이번에는 '이재명 대통령이 12.3 비상계엄 후 처음부터 윤석열 전 대통령 탄핵에 찬성한 것은 아니었다'는 주장을 했다가 이를 철회하고 사과했다. 사진기자들을 "하이에나들"이라고 불러 논란이 된 지 하루 만이다.

최 최고위원의 이번 발언에 대해서는 청와대가 즉시 유감 표명을 하고, 김민석 당대표도 바로 감찰 지시를 하며 민감하게 대응했다. 민주당 8.17 전당대회를 앞두고 시작된 이른바 친명-친청 내분이 여전히 진행형인 가운데여서 눈길을 끌었다. 최 최고위원은 친청계, 김 대표는 친명계 대표 인사다.

12일 <시사저널>에 따르면, 최 최고위원은 지난달 자신의 지역구인 경기 남양주시 비공개 간담회에서 "우리가 다 까먹었는데, 윤석열 탄핵에 대통령도 반대하셨다. '그냥 하야하는 쪽으로 잘해보자. 한덕수랑 손잡고 해보자' 그런 입장이셨다"는 말을 한 것으로 전해졌다.

조희대 대법원장 탄핵 등 정치적 현안에 이 대통령의 정치적 판단이 언제나 옳지는 않으며, 때로는 틀린 입장을 취했더라도 이를 유연하게 수정하는 것이 오히려 이 대통령의 강점이라는 취지였다고 한다.

최 최고위원도 이 매체 보도가 나온 이후 페이스북에 쓴 글에서 자신이 이같은 말을 했음을 인정했다. 그는 "비공개 당원모임 내용까지 언론에 제보됐다"며 당시 당원모임에서 자신이 한 얘기는 "처음부터 이 대표(이 대통령)께서 탄핵을 찬성하신 게 아니다. 내란 후 일관되게 탄핵에 찬성하셨다. 그 과정에서 한덕수와도 손잡고 잘 처리해보려 하셨는데 그게 잘 안 되자 한덕수 탄핵까지 결심하셨다. 이게 통님의 미덕이다"라는 것이었다고 밝혔다.

청와대는 즉각 강한 불쾌감을 표했다. 강유정 청와대 수석대변인은 언론 공지에서 "이 대통령이 윤 전 대통령 탄핵에 반대했다는 최 의원의 전언은 사실무근"이라며 "강한 유감을 표한다"고 밝혔다.

민주당도 공보국을 통해 "김민석 당대표는 최근 최 최고위원의 일련의 언행과 관련한 여러 논란을 심각하게 인식하고, 당 윤리감찰단에 관련 사안에 대한 즉시 감찰조사를 지시했다"고 밝혔다.

최 최고위원은 파장이 커지자 첫 보도 및 해명 시점으로부터 약 2시간 뒤 다시 페이스북에 글을 올려 "대통령께선 내란 후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장·관철하셨다. 이것이 팩트"라며 "제가 1문 1답 과정에서 헷갈린 점이 있었다. 죄송하다"고 발언을 철회하고 사과했다.