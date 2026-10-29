일상 바꾸는 AI…육동한 춘천시장 "시민 체감 변화·행정 혁신"

춘천시가 최초의 인공지능(AI) 기본계획을 수립하고 9개 중점 추진사업과 3개년 실행 로드맵을 확정했다.

춘천시는 10월 29일 시청 중회의실에서 육동한 춘천시장과 인공지능 관련 부서장, 한국지방행정연구원 연구진 등이 참석한 가운데 춘천시 인공지능 기본계획 수립 연구용역 최종보고회를 했다.

▲춘천시 인공지능 기본계획 수립 연구용역 최종보고회. ⓒ춘천시

이번 기본계획은 춘천시 인공지능 기본 조례에 따라 처음 수립하는 종합계획이다.

2027년부터 2029년까지 3년간 추진할 정책 방향과 실행 과제를 담았다.

지난 8월 중간보고회 논의 내용을 바탕으로 사업별 추진 방안과 단계별 계획을 구체화했다.

기본계획은 온 시민 인공지능, 산업성장 인공지능, 시정혁신 인공지능, 지속가능 인공지능 등 4대 전략 아래 12대 추진과제와 31개 세부과제로 구성했다.

현장의 변화를 이끌 9개 중점 추진사업도 제시했다.

시민생활 분야에는 건강·돌봄·의료를 결합한 시니어 라이프케어 AI 빌리지 조성을 담았다.

향후 춘천시 은퇴자마을에 적용해 고령층의 건강한 일상과 정착을 지원하기로 했다.

인공지능, 드론, 로봇, 센서, CCTV를 연계하는 지능형 도시안전 관리 체계 구축도 추진한다.

▲춘천시 인공지능 기본계획 수립 연구용역 최종보고회. ⓒ춘천시

대민 정책 정보 안내와 신청·상담을 연계하는 춘천 인공지능 원패스도 중점사업에 포함했다.

지역산업 분야에서는 미래 의료 AI 선도 거점 구축을 통해 의료기술의 실제 현장 검증과 제품 개발을 지원한다.

바이오 특화 제조 AX 고도화 사업으로 바이오기업 생산공정에 인공지능을 적용해 생산 효율을 높이기로 했다.

AI·콘텐츠·청년 융합 생태계 육성으로 청년 인재와 지역기업, 대학 간 협력도 지원한다.

행정 분야에서는 부서별 업무 특성에 맞춘 업무특화 에이전틱 AI 개발·확산을 추진해 자료 분석과 문서 작성 등 업무에 활용할 계획이다.

춘천 AI 데이터 지원 센터 설치로 공공·민간 자료를 발굴·관리하며 AI 신뢰 체계 구축으로 안전성과 책임 기준을 마련하기로 했다.

▲춘천시 인공지능 기본계획 수립 연구용역 최종보고회. ⓒ춘천시

춘천시는 9개 중점사업을 '잇고·바꾸고·넓히고'라는 방향 아래 단계적으로 추진한다.

2027년 자료 및 운영 기준 정비, 2028년 현장 적용 범위 확대, 2029년 성과 확인 사업 확대 및 안정적 운영체계 마련 순으로 진행한다.

오는 11월에는 시민에게 공개하는 춘천시 인공지능 기본계획 보고회 및 제2회 춘천 인공지능 포럼을 열고 기본계획의 비전과 주요 사업을 공유하기로 했다.

육동한 춘천시장은 "인공지능 정책은 시민의 일상을 더 편리하고 안전하게 만들고 지역기업의 성장과 행정의 변화로 이어져야 한다"며 "기본계획을 토대로 시민이 체감할 수 있는 사업을 구체화하고 시민이 함께 만들고 혜택을 누리는 인공지능 도시로 나아가겠다"고 말했다.