"안절부절못한 어르신 눈빛에 직감"…은행원의 기지가 막은 사기

▲전북은행은 29일 솔내지점 이가온 계장이 이상 징후를 보인 고령 고객의 보이스피싱 정황을 신속히 포착해 1400만 원의 금전 피해를 예방하고 덕진경찰서로부터 감사장을 받고 있다.ⓒJB금융그룹 전북은행

창구 직원의 눈썰미와 침착한 대처가 홀로 사기범의 덫에 걸려 평생 모은 돈을 날릴 뻔한 고령 고객의 소중한 자산을 지켜냈다.

JB금융그룹 전북은행 전주 솔내지점 이가온 계장은 1400만 원 규모의 전기통신 금융사기(보이스피싱) 피해를 막아낸 공로로 전북특별자치도 전주덕진경찰서로부터 감사장을 받았다.

사건은 지난 22일 한 노인이 솔내지점 창구를 찾으면서 시작됐다.

당시 노인은 가방을 품에 꼭 끌어안은 채 연신 주위를 두리번거리며 현금 1400만 원을 당장 내달라고 요구했다.

노인은 돈을 어디에 쓸지 묻는 말에 제대로 대답하지 못한 채 누군가와 끊임없이 전화 통화를 이어가며 상대방 지시에 따라 움직이는 듯한 불안한 모습을 보였다.

창구에서 이를 마주한 이가온 계장은 노인의 행동이 평소 교육받은 보이스피싱 피해자의 전형적인 징후와 일치한다는 점을 직감하고 그 자리에서 출금 작업을 멈췄다.

이어 금융기관이나 수사기관이라며 현금을 찾아 건네라고 요구하는 행위는 100% 사기라는 점을 차분하게 설명했다.

지점 벽면에 걸린 사기 예방 안내문을 함께 짚어가며 극도로 불안해하던 노인의 마음을 누그러뜨린 끝에 값진 1400만 원의 피해를 막아냈다.

전북은행 관계자는 "금융사기 수법이 날로 지능화되는 만큼 창구에서의 작은 의심과 빠른 판단이 무엇보다 중요하다"면서 "앞으로도 현장 예방 교육과 감시 체계를 더욱 촘촘히 다져 고객들의 소중한 재산을 든든히 지키겠다"고 덧붙였다.