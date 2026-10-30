화성특례시, 규제혁신 아이디어 6건 선정…시민 불편 개선 추진

화성특례시가 시민과 기업이 일상에서 겪는 불합리한 규제를 개선하기 위해 진행한 ‘2026년 화성시 규제혁신 아이디어 공모전’에서 총 6건의 수상작을 선정했다.

화성시는 지난 28일 최종 심사를 거쳐 최우수상 1건, 우수상 1건, 장려상 4건을 선정했다고 30일 밝혔다. 이번 공모전은 시민 생활과 기업 활동 과정에서 발생하는 규제 관련 불편 사항을 발굴하고, 이를 실질적인 제도 개선으로 연결하기 위해 마련됐다.

▲화성특례시청 전경 ⓒ화성특례시

공모는 지난 7월 30일부터 8월 28일까지 진행됐으며, 국민 생활 불편 해소와 소상공인 부담 완화, 취약계층 지원, 생명·안전 강화, 신산업 분야 규제 개선 등을 주제로 아이디어를 접수했다.

시는 담당 부서 검토와 규제개혁위원회 심사를 거쳐 창의성, 실현 가능성, 효과성 등을 종합 평가했다.

최우수상에는 ‘공공시설 사용료 감면 절차의 행정정보 공동이용 원칙 도입을 통한 반복 증빙서류 제출 개선’이 선정됐다. 우수상은 ‘건축 허가 시점에 따른 소방 안전 불평등 해소 방안’이 차지했다.

시는 이번 공모전에서 발굴한 아이디어를 관계 부서와 함께 검토하고 실제 행정 및 제도 개선에 반영할 계획이다.

조윤호 시 의회법무과장은 “시민과 기업이 일상에서 겪는 규제 관련 불편을 직접 제안하고 개선 방향을 함께 모색했다는 점에서 의미가 있다”며 “선정된 아이디어를 면밀히 검토해 불필요한 행정 절차를 줄이고 시민이 체감할 수 있는 제도 개선으로 연결하겠다”고 말했다.