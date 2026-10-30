안양시, 외국인 유학생 대상 ‘헬로 안양’ 팸투어 진행

경기 안양시가 관내 대학에 재학 중인 외국인 유학생들에게 안양의 역사와 문화, 스마트도시 시스템을 소개하며 지역사회 교류 확대에 나섰다.

안양시는 지난 28일부터 29일까지 이틀간 대림대와 연성대 등 관내 대학 외국인 유학생을 대상으로 ‘헬로 안양(Hello Anyang) 팸투어’를 진행했다고 30일 밝혔다.

▲29일 오후 시청 4층 회의실에서 열린 헬로 안양 팸투어 간담회에 참석한 최대호 안양시장과 관내 대학 유학생들이 기념사진을 찍고 있다. ⓒ안양시

이번 행사는 외국인 유학생들에게 안양의 다양한 명소와 도시 기반시설을 소개하고, 유학생 간 문화 교류를 활성화하기 위해 마련됐다.

참가자들은 첫날 안양박물관과 김중업건축박물관을 방문해 지역의 역사와 건축문화를 살펴봤으며, 서울대 안양수목원에서는 숲길을 걸으며 가을 자연을 체험했다.

둘째 날에는 안양시 스마트도시통합센터를 찾아 도시 안전과 교통, 재난 대응을 위한 통합관리 시스템을 견학했다. 도시 곳곳에서 수집한 정보가 시민 안전과 일상생활에 활용되는 과정도 살펴봤다.

이어 자개를 활용한 카드지갑 만들기 체험을 통해 한국 전통 소재와 문양을 경험하고, 서로의 작품을 공유하며 다양한 문화를 나눴다.

29일 오후 안양시청에서 열린 최대호 안양시장과의 간담회에서 참가자들은 “안양의 역사와 문화, 스마트도시 시스템까지 직접 경험할 수 있어 뜻깊었다”며 “다양한 나라에서 온 친구들과 함께해 더욱 즐거운 시간이었다”고 소감을 전했다.

최대호 시장은 “이번 헬로 안양 팸투어가 유학생 여러분에게 안양을 더 가까이 알아가는 계기가 되었기를 바란다”며 “앞으로도 유학생들이 지역사회와 교류하고 안양의 매력을 경험할 수 있도록 다양한 기회를 마련하겠다”고 말했다.