군포시, 수리산 일대 산불 발생 상황 가정 대응훈련 실시

경기 군포시가 가을철 산불 발생에 대비해 현장 중심의 대응체계 점검과 초기 진화 역량 강화에 나섰다.

군포시는 지난 28일 속달동 에덴기도원 뒤편 수리산 일대에서 산림재난대응단을 대상으로 불시 산불 대응훈련을 실시했다고 30일 밝혔다.

▲수리산 일대에서 진행된 산불 대응훈련 모습 ⓒ군포시

이번 훈련은 실제 산불 발생 상황을 가정해 사전 예고 없이 진행됐다. 당일 오후 2시 산불 상황이 발령되자 산림재난대응단 소속 대원 21명 전원이 신속하게 현장에 집결해 진화 장비 준비와 출동 등 초기 대응 절차를 점검했다.

특히 예기치 못한 재난 상황에서 대원들의 출동 속도와 장비 준비 태세를 집중적으로 확인하며 실전 대응 능력을 높이는 데 중점을 뒀다.

한대희 시장은 “산불은 초기 대응이 무엇보다 중요한 재난인 만큼 평상시 반복적인 훈련을 통해 대응체계를 확립해야 한다”며 “앞으로도 실전 중심의 훈련과 산불 예방 활동을 지속해 시민의 생명과 재산, 소중한 산림자원을 보호하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 군는 가을철 산불조심기간을 맞아 산불 예방 홍보와 산림재난 취약지역 점검을 강화하고, 산림재난대응단의 현장 대응 역량을 지속적으로 높여 산불 발생에 대비할 계획이다.