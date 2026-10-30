의왕시, 중국 윈청시 경제교류 참여기업 5개사 13일까지 모집

경기 의왕시가 중국 산시성 윈청시와의 경제교류 활성화를 위해 민간기업 5개사를 모집한다.

의왕시는 국제우호도시인 중국 윈청시와의 경제협력 및 비즈니스 기회 발굴을 위한 ‘의왕시 경제교류 스카우터’ 참여기업을 오는 13일까지 모집한다고 30일 밝혔다.

▲의왕시청 전경 ⓒ의왕시

경제교류 스카우터는 양 도시 간 경제협력과 교류를 촉진하는 민간기업으로, 현지 비즈니스 기회를 발굴하고 기업 간 협력 활동을 수행하게 된다.

모집 분야는 윈청시가 제안한 △전자상거래 활성화 △유통업체 연계 △가공기술 교류와 기업이 직접 제안하는 분야다. 의왕시에 본사·지점·연구소·공장을 둔 법인이 신청할 수 있으며, 관외 기업도 모집 마감일까지 의왕시에 사업자등록을 완료하면 참여할 수 있다.

선정 기업은 자체적으로 교류 활동을 추진하고 전담 인력 1명 이상을 확보해야 한다. 사업계획서에는 중국 윈청시에 대한 분석과 구체적인 교류 방안을 담아야 한다.

선정된 기업은 의왕시 경제교류 스카우터 기업 풀에 등록돼 시의 자매·우호도시 경제교류 사업에 우선 참여할 기회를 얻는다. 또한 윈청시 경제교류 행사와 양 도시 대표단의 상호 방문에도 참여하게 된다.

이번 사업은 시범사업으로 별도 예산 지원은 없으며, 경제교류에 필요한 비용은 참여기업이 부담해야 한다.

신청을 희망하는 기업은 의왕시청 홈페이지 고시공고에서 신청서와 사업계획서를 내려받아 작성한 뒤 이날부터 오는 13일까지 담당자 이메일로 제출하면 된다. 선정은 서류평가로 진행되며, 최종 선정 기업은 11월 중 위촉돼 1년간 활동한다.

김성제 시장은 “문화와 청소년 등 인적 교류를 넘어 실질적인 성과를 낼 수 있는 전략적 경제교류를 통해 양 도시의 산업이 함께 성장하기를 기대한다”고 말했다.