양주시, 배우 이원종 홍보대사 위촉…회암사지 세계유산 등재 응원

양주시는 29일 배우 이원종 씨를 양주시 홍보대사로 위촉하고, 시정과 문화·관광 자원 홍보를 위한 협력에 나선다.
양주시 홍보대사는 관련 조례에 따라 시의 이미지 제고와 국내외 홍보를 비롯해 지역축제와 관광·문화자원, 농축산물 및 특산물 브랜드 홍보 등 시정 전반의 홍보 활동을 수행하는 역할을 맡는다.
이원종 홍보대사는 다수의 영화와 드라마에 출연해 대중적 인지도가 높으며 특히 불교중앙박물관 홍보대사로 활동하며 불교문화유산과 관련 전시를 알리는 데 참여해 왔다.
시는 이 홍보대사가 불교문화유산에 대한 이해와 홍보 활동 경험을 바탕으로 회암사지의 역사적 가치를 널리 알리고, 유네스코 세계유산 등재에 대한 국민적 관심을 높이는 데 힘을 보탤 것으로 기대하고 있다.
이원종 홍보대사는 위촉식 당일 회암사지의 유네스코 세계유산 등재를 응원하는 영상 촬영에 참여하며 양주시 홍보대사로서 첫 활동에 나섰다. 해당 영상은 회암사지의 역사적 가치와 세계유산 등재 추진을 알리는 홍보 콘텐츠로 활용될 예정이다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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