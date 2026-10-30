오산시, 제11회 학생토론대회 개최…초·중·고 32개 팀 참여

경기 오산시가 청소년들의 논리적 사고력과 소통·공감 능력을 키우기 위한 토론교육 확산에 나선다.

30일 오산시에 따르면 조용호 시장은 내일(31일) 오산중학교에서 열리는 ‘2026년 제11회 오산학생토론대회’를 앞두고 “자신의 생각을 당당하게 표현하면서도 나와 다른 의견에 귀 기울이고, 서로의 차이를 인정하며 대화를 통해 더 나은 답을 찾아가는 태도를 길러주고자 한다”고 행사 취지를 밝혔다.

▲지난 7월 개최된 오산학생토론리그에서 조용호 시장이 참여학생들과 기념촬영을 하는 모습 ⓒ오산시

이번 대회에는 관내 초·중·고등학생 32개 팀, 총 96명이 참가한다. 초등부 16개 팀 48명, 중등부 14개 팀 42명, 고등부 2개 팀 6명으로 구성되며, 3대 3 의회식 대립토론인 ‘오산식 토론’ 방식으로 진행된다.

특히 초·중등부 예선에서는 참가자들이 동일한 논제에 대해 찬성과 반대 입장을 모두 경험하도록 해 다양한 관점에서 문제를 바라보고 상대방의 주장을 이해할 수 있도록 했다.

토론 논제는 학교생활부터 역사, 사회적 쟁점, 첨단기술까지 다양하게 구성됐다. 초등부는 교실 CCTV 설치 의무화와 안중근 의사의 일본군 포로 석방 결정을, 중등부는 연예인의 정치적 의사표현과 식민지배 등으로 반출된 문화유산 반환 문제를 다룬다.

고등부 결승에서는 ‘각국 정부는 최첨단 범용 AI의 개발 및 출시 속도를 공동으로 제한해야 한다’를 주제로 인공지능 기술 발전과 안전에 대한 사회적 책임을 논의한다.

조 시장은 “어린 시절부터 토론을 경험하는 것은 가치관을 형성하는 데 큰 의미가 있다”며 “청소년들이 상대방의 입장을 이해하고 존중하며 건강한 시민으로 성장하는 중요한 밑거름이 되길 바란다”고 말했다.

이어 “학생들이 정답을 외우기보다 스스로 답을 찾아가고, 경쟁보다 소통과 공감을 통해 함께 성장할 수 있도록 토론교육을 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.