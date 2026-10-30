꽃길부터 숲길·파크골프장까지…하남에서 즐기는 가을 나들이

가을이 깊어가는 10월, 경기 하남시가 꽃과 단풍, 숲길을 즐길 수 있는 수도권 가을 나들이 명소로 주목받고 있다. 미사경정공원의 핑크뮬리와 코스모스, 당정뜰 메타세쿼이아길을 비롯해 검단산 둘레길과 위례근린4호공원 등 자연과 휴식을 함께 누릴 수 있는 공간이 다양하다.

특히 최근에는 공원과 산책로에 이어 파크골프장까지 확충되면서 시민들의 여가 선택지도 넓어졌다. 도심에서 멀리 이동하지 않고도 꽃구경과 산책, 체육활동을 즐길 수 있다는 점에서 가족과 연인들의 가을 나들이 장소로 관심을 모으고 있다.

▲당정뜰 메타세쿼이아길 ⓒ하남시

대표적인 가을 명소인 미사경정공원에서는 핑크뮬리와 코스모스가 어우러져 계절의 정취를 전한다. 바람에 흔들리는 분홍빛 핑크뮬리와 다양한 색상의 코스모스가 공원 곳곳을 물들이며 방문객들에게 사진 촬영과 산책의 즐거움을 선사한다. 1986년 서울아시안게임과 1988년 서울올림픽의 역사를 간직한 이곳은 수도권의 대표적인 수변 휴식 공간으로 자리 잡았다.

덕풍천과 한강이 만나는 당정뜰 메타세쿼이아길도 가을철 산책 명소다. 덕풍교에서 산곡교까지 약 1.2㎞ 구간에 메타세쿼이아와 낙우송 404그루가 늘어서 있어 가을이 깊어지면 황금빛과 붉은 갈색의 나무들이 아름다운 풍경을 연출한다.

이 길은 1999년 공사 현장에서 버려지는 나무를 살리기 위해 조성한 나무고아원에서 출발했다. 이후 2007년 메타세쿼이아와 낙우송을 심으면서 지금의 산책길이 만들어졌다. 생태연못과 한강변 경관도 함께 감상할 수 있어 자연과 도시의 조화를 느끼기에 좋다.

검단산에서는 지난해 12월 개통한 친환경 둘레길이 방문객을 맞는다. 유길준묘 등산로 입구부터 캠프 콜번 인근까지 이어지는 2.7㎞ 구간으로, 정상 등반의 부담 없이 숲을 즐길 수 있도록 조성됐다. 맨발걷기길과 목계단, 데크, 야자매트, 쉼터 등을 갖춰 방문객들이 자신의 체력과 취향에 맞게 산책을 즐길 수 있다.

지난 9월 1일 우선 개방된 위례근린4호공원도 가족 단위 방문객에게 새로운 휴식 공간을 제공하고 있다. 174m 길이의 사계절 맨발 황토길과 온수 세족장, 솔향기길, 인공폭포, 어린이 숲속놀이터, 체육시설 등을 갖췄다. 공원 조성이 마무리된 뒤 한국토지주택공사(LH)와의 인수인계 절차가 진행되는 동안에도 시민들이 이용할 수 있도록 시가 조기 개방을 추진했다.

여기에 지난 23일 무료 시범운영을 시작한 당정근린공원 파크골프장도 새로운 여가 공간으로 관심을 끌고 있다. 미사동 39번지 일원 약 1만4,000㎡ 부지에 18홀 규모로 조성됐으며, 올해 12월 31일까지 무료로 운영된다. 하남도시공사가 운영을 맡으며 매주 월요일은 휴장한다. 이용 예약은 하남도시공사 홈페이지에서 할 수 있고, 하남시민에게 우선예약 기간이 주어진다.

이현재 하남시장은 “하남은 아름다운 자연경관에 새롭게 조성한 숲길과 공원, 생활체육시설까지 더해져 사계절 다양한 즐거움을 누릴 수 있는 도시”라며 “시민과 방문객들이 도심 가까이에서 가을의 정취를 만끽하고 특별한 추억을 만들 수 있도록 쾌적하고 매력적인 여가 공간을 지속적으로 확충하겠다”고 말했다.