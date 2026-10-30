동두천시, 내년 영양플러스사업 공급단가 산정

▲동두천시보건소의 2027년도 영양플러스사업 보충식품 가격조사 관련 사진.ⓒ동두천시

동두천시보건소가 2027년도 영양플러스사업의 보충식품 공급단가 산정을 위해 지역 내 대형마트와 우유 대리점 등 9곳을 대상으로 38개 식품의 가격을 조사했다.

동두천시보건소는 10월 27일부터 29일까지 3일간 물가동향 및 시장조사를 실시했다고 30일 밝혔다.

조사 대상은 우유, 쌀, 감자, 당근 등 기본식품과 대체식품을 포함한 38개 품목이다.

이번 조사는 지난 5월 실시한 1차 조사에 이어 계절에 따른 식품 가격 변동을 반영하기 위해 진행된 2차 조사다.

보건소는 조사 결과를 바탕으로 보충식품 공급 기초단가를 산출하고 공개입찰을 통해 2027년도 공급업체를 선정할 계획이다.

영양플러스사업은 임신과 출산, 수유 등으로 영양 위험이 높아지기 쉬운 임산부와 영유아를 대상으로 영양교육과 상담을 제공하고 보충식품을 지원하는 사업이다.

지원되는 보충식품은 쌀과 감자, 달걀, 우유 등으로 구성되며 대상자의 영양상태 개선과 올바른 식생활 관리 능력 향상을 목적으로 한다.

보건소는 이번 시장조사를 통해 식품 가격 변동을 공급단가에 반영하고, 사업 대상자에게 보충식품을 안정적으로 제공할 방침이다.

동두천시보건소 관계자는 "앞으로도 임산부와 영유아의 영양상태 개선은 물론 건강한 식생활을 실천할 수 있도록 지속적인 지원에 힘쓰겠다"고 말했다.