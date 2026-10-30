인력 1만5천명 ·헬기 27대 대거 투입…강원도, 가을철 산불방지 총력

강원특별자치도가 가을철 건조한 기상과 입산객 증가에 따른 산불 발생 위험에 선제적으로 대응하기 위해 오는 11월 1일부터 12월 15일까지 45일간을 가을철 산불조심기간으로 정하고 본격적인 산불방지 총력 대응 태세에 돌입하기로 했다.

이에 따라 강원특별자치도 산불방지센터에서는 산불 상황 발생 시 신속한 대응과 초동 진화를 위해 산불대응 상황실을 24시간 비상 운영체계로 전환했다.

▲2026년 2월 의용소방대 산불진화대 발대식. ⓒ강원특별자치도

이와함께 도내 18개 시·군 산불방지대책본부와 유기적인 공조를 통해 철저한 상황관리와 현장 대응체계를 강화할 계획이다.

지상 감시·진화에는 산불감시원 2403명, 산림재난대응단 1214명, 이·통장 1979명, 의용소방대 6544명, 자율방재단 3179명 등 총 1만 5천여 명의 민·관 합동 인력이 대거 참여해 산불 취약지 순찰과 예방 활동에 총력을 다하기로 했다.

아울러 산불진화의 핵심 자원인 임차헬기 8대(동해안권 3,400ℓ급 2대·영서 및 접경권 6대)에 대한 사전 배치를 완료했다.

산림청 8대, 소방 3대, 군부대 8대 등 총 27대의 유관기관 헬기와 공조체계를 구축해 산불 발생 즉시 신속히 현장에 투입할 방침이다.

특히 가을철 농작물 수확 후 영농부산물 불법 소각행위 증가가 예상됨에 따라 산림·농업 부서 협업을 통한 수거·파쇄 지원을 집중 추진하고 산림 인접지 불법 소각 행위자에 대해서는 무관용 원칙을 적용해 과태료를 부과하는 등 강력한 단속을 병행하기로 했다.

김규하 강원특별자치도 산림환경국장은 "가을철은 단풍 나들이객 급증과 임산물 채취 활동 등으로 입산자가 많아져 산불 발생 위험이 매우 높다"며 "도민 여러분께서도 산림 인접지에서의 소각 행위 금지, 화목보일러 재처리 주의, 가을 산행 시 화기 소지 금지 등 산불 예방 수칙을 철저히 지켜주시길 바란다"고 당부했다.