[속보] 與 진성준 미국 비자 늦게나마 발급…국회 태평양사령부 방문 예정대로

진성준 국회 국방위원회 위원장(더불어민주당)이 뒤늦게 미국 관용 비자를 받았다. 이에 따라 국회 국방위의 태평양사령부 방문이 예정대로 진행되게 됐다.

진 의원은 31일 페이스북에 올린 글에서 "오늘 주한미국대사관으로부터 입국사증을 받았다"며 "뒤늦게나마 미국 국무부가 대한민국 국회 국방위원장의 공무 비자(A-2)를 발급한 것을 다행스럽게 생각한다"고 밝혔다.

진 의원은 "내일 오후 출국해 태평양사령관을 비롯한 미군 수뇌부와 대한민국의 국익을 중심으로 양국의 안보협력 강화와 미래지향적 동맹 발전 방안을 충실히 논의하고 돌아오겠다"고 했다.

당초 국회 국방위는 다음 달 1일부터 5일까지 미 태평양사령부를 방문할 예정이었다. 한미 안보 협력 강화 등의 목적이었다.

진 의원의 비자 발급이 거부되면서 차질이 빚어졌다. 비자 발급 거부 사유는 정확히 알려지지 않았다. 다만 진 의원이 1991년 국가보안법 위반으로 징역 3년, 자격정지 3년을 선고받은 영향이 있는 것 아니냐는 의견이 나왔다.

이에 야당에서는 한미동맹 우려, 안보 참사 등의 공세가 이어졌다. 앞서 민주당 정청래 전 대표의 비자 발급도 지연된 바 있다.

이에 진 의원은 지난 28일 페이스북에 비자 발급 거부 사실을 알리면서 "단순히 개인의 입국을 제한한 것이 아니라 대한민국 국민을 대표하는 국회의 공식적인 의정 활동을 가로막은 것"이라며 유감을 표했다.