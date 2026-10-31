2주 18만 원의 요람…태백시 공공산후조리원 만족도 '100%'

태백시 공공산후조리원이 개원 6개월 만에 지역 출산가정의 든든한 요람으로 자리 잡았다.
태백시는 지난 4월 13일 개원한 태백시 공공산후조리원에 10월까지 산모 55명이 이용했다고 밝혔다.
개원 이후 10월까지 이용 산모 55명 가운데 태백시민 감면 대상자는 49명으로 전체의 89%를 차지했다.
태백시는 신청일 기준 산모나 배우자가 태백시에 6개월 이상 주민등록을 둔 경우 이용료의 90%를 감면한다.
해당 가구는 2주 기준 18만 원으로 공공산후조리원을 이용할 수 있다.
이용자 만족도 조사에서도 높은 평가를 받았다.
이용 산모 대상 만족도 조사 결과 신생아 돌봄 서비스, 직원의 전문성, 건강 및 감염예방 활동 등 3개 항목에서 응답자 전원이 만족 이상으로 답해 만족도 100%를 기록했다.
산모실 청결도와 식사 서비스 만족률도 98.1%로 나타났다.
태백시 공공산후조리원은 강릉영동대학교 산학협력단이 위탁 운영을 맡아 산후조리 서비스를 제공하고 있다.
시설은 산모실 10실, 신생아실, 프로그램실, 마사지실을 갖췄다. 전문 간호 인력이 산모 건강관리, 신생아 돌봄, 모유수유 교육 등 맞춤형 프로그램을 운영한다. 지역 농산물로 만든 영양식도 제공하고 있다.
태백시 관계자는 "공공산후조리원이 개원 이후 지역 출산가정의 이용 속에 안정적으로 운영되고 있다"라며 "앞으로도 산모와 신생아가 안심하고 이용할 수 있는 쾌적한 환경과 세심한 돌봄을 제공해 아이 낳고 키우기 좋은 태백시를 만드는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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