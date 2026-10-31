李대통령, 재차 "다문화가정 역차별 안 돼"…'PC주의 반감'도 언급

이재명 대통령이 논란이 된 다문화가정 발언과 관련, 재차 "역차별은 안 된다"는 입장을 밝혔다.

이 대통령은 31일 엑스(X)에 올린 글에서 "일반적 주장이 옳다고 모든 구체적 주장이 다 옳은 것은 아니"라며 "다문화가정 지원 필요한 거 맞다. 그러나 그것이 다문화가정 지원정책 중 불합리하거나 역차별을 낳는 잘못된 구체적 정책까지 정당화할 이유는 될 수 없다"고 주장했다.

아울러 이 대통령은 "왜 시중에서 PC(정치적올바름)주의나 내로남불, 진영주의에 기반한 발언에 대해 반감을 가지는지도 생각해 보아야 한다"며 "잘못된 '부분'을 인정하고 시정하면 필요한 '전체'에 대한 지지가 더 단단해질 "이라고도 했다.

이 대통령은 "예민한 문제일수록, 논란이 된다고 피하거나 권력자들이 밀실에서 결정할 것이 아니라, 국민 모두가 참여해 문제를 드러내고 진지하게 토론해야 한다"고 밝혔다.

이어 그는 "잘못된 게 있으면, 그게 누구든 무엇이든 어느 영역이든 시정해야 한다"며 "내편이니까 내가 주장하던 주제니까 잘못된 부분조차 옹호하는 것은 문제해결에 도움을 주는 것이 아니라 문제를 더 악화시킨다"고 했다.

앞서 이 대통령은 지난 28일 X에서 보수적 청년층이 주로 이용하는 커뮤니티인 '에펨코리아' 게시물을 공유하면서 "다문화 가족들이 피해를 입지 않는 것을 넘어 우대까지 할 필요성이 큰지, 우대제도 폐지가 필요한지 등에 대해 검토해 보겠다"고 해 파문을 일으켰다.

이 대통령이 청년층을 껴안기 위해 소수자 혐오적 입장을 옹호하는 것 아니냐는 우려가 시민사회단체, 인권단체 등으로부터 나왔다.