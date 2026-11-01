홍준표의 뜬금없는 투자 실패담, 왜?…"1.3억 투자했다 전액 잃었다"

홍준표 전 대구시장이 지인 권유로 1억3000만 원을 투자했다가 전액을 잃은 사실을 공개했다.

홍 전 시장은 31일 페이스북에 "내가 주식투자를 한번도 해본 일이 없다는 말은 증시에 상장된 주식을 단 한번도 사본 일이 없다는 뜻"이라며 "주식투자를 할 정도로 여윳돈이 없었다는 뜻"이라고 밝혔다.

그는 이어 "다만 2000년 4월 경 DJ정부때 동료 변호사에게 속아서 벤처 투자를 한 일이 있다"면서 "그때는 벤쳐 광풍이 불던 때였다. 비상장 회사 지분을 1억3000만 원 투자하면 10배를 불려 준다기에 아내를 설득해 투자를 했지만 몽땅 날리고 제로가 됐다"고 했다.

홍 전 시장은 "당시 그 변호사가 서초동 변호사들을 속여 편취 해간 돈이 50억이 넘었다고 하는데 그때 속은 변호사들이 모두 남보기 창피해서 쉬쉬하고 끝낸 일"이라고 과거를 회상했다.

홍 전 시장은 "그후로 나는 주식투자를 단 한번도 해본 일이 없다"고 덧붙였다.

홍 전 시장은 이 같은 이야기를 꺼낸 배경으로 최근 급등락을 반복하는 증시 상황을 거론했다.

홍 전 시장은 "요즘 증시가 폭락상태에 이르고 개미투자자들이 손해를 많이 보고 있어서 참 걱정"이라며 "AI와 반도체 경기가 폭발 하여 주식시장이 일시 호황이지만 주가지수가 실물 경제에 부합되게 차분히 성장했으면 한다"고 했다.