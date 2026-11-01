성남시의회, ‘제314회 임시회’ 통해 주요 재정안건 심의

경기 성남시의회는 ‘제314회 임시회’를 통해 주요 재정안건에 대해 심의했다고 1일 밝혔다.

시의회는 지난달 30일 하루 일정으로 열린 이번 임시회에서 시정질문 및 답변을 통해 주요 시정 현안과 정책 추진 상황을 점검하고, 예산결산특별위원회 운영결과를 보고 받았다.

▲성남시의회 전경. ⓒ프레시안(전승표)

또 ‘2026년도 제4회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안’과 ‘2025회계연도 세입·세출 결산 승인안’을 비롯해 ‘2025회계연도 예비비 지출 승인안’ 및 ‘2025회계연도 기금 결산 승인안’ 등 주요 재정안건을 심의·의결했다.

이와 함께 지방의회의 독립성 강화와 실질적 자치분권 구현을 위한 ‘지방의회법’의 연내 제정을 촉구하는 건의안과 성남시 청년기본소득 지급 조례안 재의요구안 등 주요 안건을 처리했다.

강상태 의장은 "이번 임시회는 시민의 삶과 직결된 재정안건과 주요 시정 현안을 책임 있게 살피는 자리였다"며 "의회가 시민을 위한 대의기관으로서 맡은 역할을 다하고, 심의된 안건들이 시민의 삶에 실질적인 도움이 될 수 있도록 앞으로도 꼼꼼히 살펴나가겠다"고 말했다.