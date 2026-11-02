경기도, 사회공헌·지역발전 기여 ‘착한기업’ 16개 사 인증

경기도가 사회공헌과 윤리경영 등 사회적 가치 실현에 앞장서며 지역사회 발전에 기여한 도내 중소기업 16개사를 ‘경기도 착한기업’으로 인증했다.

도는 지난 달 7일부터 29일까지 인증기업 16개사를 차례로 방문해 인증서와 현판을 전달했다고 2일 밝혔다.

▲‘경기도 착한기업’ 인증서·현판 전달 현장 ⓒ경기도

올해 인증 수여식은 기업 현장을 직접 찾아가는 방식으로 진행됐다. 도는 기업별 일정과 지역에 맞춰 방문해 인증서를 전달하고 기업 현황과 우수사례를 살펴보는 한편, 현장의 애로사항과 건의사항을 청취했다.

올해 인증기업은 신규 9개사와 재인증 7개사 등 모두 16개사로, 전부 중소기업이다. 기업 건전성, 공정성, 사회공헌, 소비자 보호, 친환경 경영, 지역경제 기여도 등 10개 지표를 기준으로 서류심사와 현장실사, 선정심의위원회를 거쳐 선정됐다.

신규 인증기업은 △글로벌하이텍전자㈜(오정기) △㈜다누시스(강원호) △대광아이앤디㈜(오세열) △바이오스펙트럼㈜(박덕훈) △㈜실론(김진표) △㈜유에스티(방민규) △지니스㈜(김상도) △㈜컴플리트(양수근) △한솔생명과학㈜(김영래) 등 9개사다.

재인증기업은 △샤워플러스㈜(오교선) △서도비엔아이㈜(김원석) △㈜에이치에스씨(이영근) △㈜에이텍(신승영) △㈜에이텍시스템(한가진) △㈜지코빌(윤기안) △㈜트루본(임광현) 등 7개사다.

이들 기업은 지속적인 기부와 나눔 활동을 비롯해 청년·취약계층 고용, 일·가정 양립을 위한 근무환경 조성, 산학협력을 통한 인재 양성 등 다양한 사회적 가치 실천으로 지역사회와 함께 성장하는 기업으로 평가받았다.

도는 2015년부터 현재까지 총 155개 기업을 착한기업으로 인증했다. 특히 올해 신규 인증은 약 8.2대 1의 경쟁률을 기록했다.

인증기업에는 3년간 착한기업 인증 현판과 상표 사용권이 부여되며, 마케팅·사업화 지원금과 경기도 중소기업 지원사업 가점 등 모두 16종의 인센티브가 제공된다.

박노극 도 경제실장은 “올해는 기업 현장을 직접 찾아가 인증서를 전하며 현장의 생생한 목소리를 들을 수 있었다”며 “착한기업이 지역사회와 상생하는 모범적인 기업으로서 자부심을 가지고 성장할 수 있도록 다각적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.