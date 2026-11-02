전주효문중, 국제 바칼로레아 중학교 프로그램(MYP) 공식 인증

전북특별자치도교육청은 전주효문중학교가 국제바칼로레아 본부(IBO)로부터 중학교 교육과정 프로그램(MYP)의 최종 월드스쿨 인증을 받았다며 2일 밝혔다.

이번에 인증을 획득한 프로그램은 개념 기반 탐구 수업과 성장 중심 평가를 통해 학생들의 사고력과 자기주도성, 문제해결력을 기르는 데 특화된 국제 공인 중학교 교육과정이다.

전주효문중학교는 지난 2024년 관심학교와 후보학교 과정을 거쳐 마침내 이번 월드스쿨 최종 인증에 도달했으며, 이는 학생과 학부모, 교직원이 다함께 기울여 온 노력의 결실이다.

이 과정에서 교원들은 전문적학습공동체를 중심에 두고 교육과정을 공동으로 설계하는 한편, 탐구 중심의 수업과 평가 방식을 개선하며 협력적인 학교 문화를 조성해 왔다.

▲전주효문중학교 수업 모습. ⓒ

학생들은 외교부 초청 강연과 다양한 활동을 통해 글로벌 소양을 쌓았고, 학부모들은 2022 개정 교육과정과 새로운 프로그램의 연계성을 공유하며 깊은 공감대를 형성했다.

지역사회와 손을 잡은 교육 활동도 눈에 띈다.

인근 초등학생과 학부모를 초청해 탐구 중심 교육을 체험하는 영어캠프를 운영했으며, 지역 환경 프로젝트를 통해 학생들이 배움을 삶 속에서 직접 실천하도록 이끌었다.

또한 인공지능(AI) 중점학교 및 선도학교 운영 노하우를 바탕으로 AI와 디지털을 활용한 탐구학습 및 맞춤형 교육을 지원해 학교 교육과정의 경쟁력을 한층 더 높였다.

전주효문중학교는 이번 공식 인증을 발판 삼아 '스스로 배우고 함께 성장하며 세계와 연결되는 학교'라는 비전 아래 학생이 주도가 되는 탐구와 성찰 중심의 교육과정을 더욱 탄탄하게 다져나갈 방침이다.

장기영 전북특별자치도교육청 미래교육과장은 "이번 인증은 학교 구성원들이 지역과 긴밀히 연결된 배움을 실천하고 수업과 평가를 함께 혁신해 온 값진 결실"이라며 "학교가 자율적으로 교육과정을 실천할 수 있도록 적극 뒷받침하고, 우수한 경험과 성과가 도내 다른 학교 현장으로도 널리 퍼져나가도록 힘쓰겠다"고 밝혔다.