영광군, 착한가격업소 이용하면 영광사랑카드 5% 캐시백

영광군이 12월 말까지 착한가격업소 이용 활성화를 위한 영광사랑카드 5% 캐시백 지원사업을 추진한다.

2일 군에 따르면 이번 사업은 코리아 그랜드 페스티벌과 별도로 마련한 지역 맞춤형 소비촉진 정책으로, 착한가격업소에서 영광사랑카드로 결제하면 결제금액의 5%를 캐시백으로 돌려받을 수 있다.

특히 11월 15일까지는 코리아 그랜드 페스티벌 기간과 맞물려 영광사랑카드 충전 인센티브 12%, 행사 캐시백 5%, 착한가격업소 추가 캐시백 5%를 합쳐 최대 22%의 혜택을 받을 수 있다.

▲영광군이 영광사랑카드 5% 캐시백 지원사업을 추진한다ⓒ영광군

착한가격업소는 저렴한 가격에 양질의 서비스와 상품을 제공해 물가 안정에 기여하는 업소로, 가격표시와 원산지 표시 등 관련 기준을 충족하고 현장 실사와 평가를 거쳐 지정된다.

다만 이번 사업은 예산 소진 시 조기 종료될 수 있으며, 영광사랑카드 충전금이 아닌 정책수당으로 결제한 금액은 캐시백 대상에서 제외된다.

장세일 군수는 "이번 사업이 군민에게는 알뜰한 소비 기회를, 착한가격업소에는 매출 증대 효과를 제공하길 바란다"며 "앞으로도 군민이 체감할 수 있는 소비촉진 정책으로 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.