삼례문화예술촌 들썩이게 한 보부상마켓…이틀간 1만3000명 발길

전북특별자치도 완주군의 대표 관광 명소인 삼례문화예술촌 일원이 전국 각지에서 찾아온 방문객들의 뜨거운 열기로 가득찼다.

완주군은 지난달 31일부터 이달 1일까지 이틀 동안 삼례문화예술촌 일원에서 개최된 '2026 보부상마켓 with 완주몰'이 총 1만3000여 명의 방문객을 불러 모으며 성공적으로 막을 내렸다고 2일 밝혔다.

이번 행사에는 첫날 8천여 명에 이어 둘째 날 5천여 명의 발길이 이어졌다.

특히 둘째 날에는 비가 내리는 궂은 날씨가 이어졌음에도 불구하고 방문객들의 꾸준한 발길이 이어져 예정된 일정을 차질 없이 마무리하며 완주 대표 관광 명소로서 삼례문화예술촌의 저력을 다시금 증명했다.

이번 장터에는 전국 각지에서 모인 실력파 판매자 80곳이 참여한 '보부상마켓'과 완주경제센터와의 협업으로 꾸려진 '완주몰 마켓' 12개 부스 등 총 92곳의 부스가 둥지를 틀었다.

▲전북 완주군 삼례문화예술촌 일원에서 1일까지 이틀간 개최된 '2026 보부상마켓 with 완주몰'에 방문객들이 판매장을 둘러보고 있다.ⓒ

삼례문화예술촌 잔디광장과 입구 일원에서는 완주 지역의 우수한 농특산물과 가공식품을 비롯해 수공예품, 의류, 다채로운 먹거리 등이 풍성하게 선보여 관람객들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

완주군은 사전에 철저하게 마련한 교통 및 안전관리 계획에 따라 현장에 응급의료진과 안전요원들을 곳곳에 배치했다.

그 덕분에 빗길 속에서 진행된 행임에도 불구하고 단 한 건의 안전사고도 발생하지 않고 안전하게 치러질 수 있었다.

유희태 완주군수는 "궂은 날씨에도 불구하고 삼례문화예술촌을 찾아주신 많은 방문객 덕분에 행사를 성공적으로 마칠 수 있었다"면서 "앞으로도 다양한 문화행사 유치를 통해 삼례권역 관광 활성화와 완주 농특산물의 우수성을 홍보하는 데 적극 나서겠다"고 밝혔다.