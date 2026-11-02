오산시, '2027년 경기도체육대회' 시민서포터즈 100명 모집

경기 오산시가 2027년 경기도체육대회와 경기도장애인체육대회를 시민과 함께하는 화합의 축제로 만들기 위해 서포터즈 모집에 나선다.

2일 오산시에 따르면 시는 이날부터 다음 달 11일까지 대회 홍보와 현장 응원에 참여할 시민서포터즈 100명 내외를 모집한다. 이번 모집은 시민들이 직접 대회 소식을 알리고 선수단을 응원하는 등 대회 준비와 운영에 참여할 수 있도록 마련됐다.

▲'2027년 경기도체육대회' 시민서포터즈 모집 안내문 ⓒ오산시

신청 대상은 오산시 거주자와 관내 직장 재직자, 고등학교·대학교 재학생, 관내 기관·단체 소속자다. SNS 활용 여부와 관계없이 대회 홍보와 현장 응원에 관심 있는 시민이면 신청할 수 있으며, 공개모집과 학교·기관·단체 추천을 통해 선발한다.

선발된 서포터즈는 내년 1월 발대식과 사전교육을 시작으로 5월까지 활동한다. 대회 개최 전에는 관련 소식과 홍보 콘텐츠를 공유하고, 대회 기간에는 경기장 응원과 선수단 환영, 현장 홍보 등을 맡는다.

참여자에게는 단체복과 응원용품 등 활동 물품이 제공되며, 활동 실적에 따라 활동인증서를 발급하고 우수활동자 표창도 추진한다. 우수 홍보 콘텐츠는 오산시 공식 SNS와 홍보매체를 통해 소개할 예정이다.

신청은 이메일 또는 등기우편으로 가능하다. 신청서와 자세한 모집 요강은 오산시 홈페이지와 대회 공식 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다. 최종 선발 결과는 다음달 18일 시 홈페이지 공고와 개별 연락을 통해 안내한다.

조용호 시장은 “시민들의 관심과 응원은 선수들에게 큰 힘이 되고 오산을 찾는 방문객들에게는 따뜻한 환영의 메시지가 될 것”이라며 “2027년 경기도체육대회와 장애인체육대회가 시민과 함께 만들어가는 화합의 축제가 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.