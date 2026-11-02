유희태 완주군수, 사업 수주 대가로 지지 요청 혐의 송치

군청이 발주하는 공사를 대가로 여론조사 지지를 요청했다는 의혹을 받는 유희태 전북 완주군수가 공소청에 넘겨졌다.
전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 유희태 완주군수를 공직선거법상 매수 및 이해유도 혐의로 불구속 송치했다고 2일 밝혔다.
유 군수는 지난 1월 6·3 지방선거 더불어민주당 당내 경선을 앞두고 건설업체 관계자에게 군에서 발주하는 사업을 맡게 해주는 대가로 여론조사 참여와 지지를 요청한 혐의를 받고 있다.
고발인은 유 군수가 자신의 지지자들이 모인 카카오톡 단체 대화방을 언급하며 여론조사 참여를 유도했고 이후 해당 업체와 실제 수의계약이 체결됐다고 주장했다.
경찰은 지난 6월 23일 완주군청 군수 비서실 등을 압수수색했으며 지난달 12일 유 군수를 불러 조사했다.
유 군수는 해당 의혹이 정치 공세라고 혐의를 부인했으며 해당 의혹을 보도한 기자가 허위사실 공표 혐의로 송치됐다는 점도 언론에 언급했으나 기자 송치 사건에 대해서는 공소청이 경찰에 보완수사를 요구한 것으로 전해졌다.
경찰은 유 군수의 이해충돌방지법 위반 등 다른 혐의에 대해서도 수사를 이어가고 있다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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