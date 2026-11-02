해외 바이어 만난 원주기업, 수출계약 50만 달러·업무협약 166만 달러

원주시가 재외동포청·강원특별자치도와 공동 개최한 2026 해외바이어 초청 통합 수출상담회를 마무리했다고 2일 밝혔다.

지난 10월 27일부터 28일까지 이틀간 호텔인터불고 원주에서 열린 이번 상담회에는 원주시 소재 32개사를 비롯해 강원특별자치도 내 83개 기업과 해외 바이어 95개사가 참가했다.

▲2026 해외바이어 초청 통합 수출상담회. ⓒ원주시

이 기간 총 938건의 수출 상담을 진행해 156만 달러 규모의 수출 계약과 389만 달러 규모의 업무협약을 했다.

원주시 기업들은 총 343건의 수출상담을 실시해 50만 달러 규모의 수출 계약을 하고 166만 달러 규모의 업무협약을 성사시키는 등 해외 시장 진출 기반을 마련했다.

이번 행사에서는 현장 오프라인 상담회와 더불어 해외 인플루언서를 활용한 글로벌 라이브커머스도 함께 진행했다.

대만, 싱가포르, 홍콩 등 현지 소비자를 대상으로 실시간 방송 판매를 운영해 지역 우수 제품의 브랜드 인지도를 높이고 해외 현지 판로를 공략했다.

김경미 원주시 기업지원일자리과장은 "이번 상담회는 재외동포청의 글로벌 네트워크와 강원특별자치도, 원주시의 기업 지원 역량을 하나로 모아 지역 기업의 수출 경쟁력을 구체적인 계약 성과로 이끌어냈다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 지역 기업들이 세계 무대로 판로를 넓혀갈 수 있도록 다각적인 수출 지원 정책을 지속하기로 했다"고 말했다.