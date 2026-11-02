구제역 백신 맞았으니 끝?…정선군, 항체 검사 착수

정선군이 하반기 구제역 백신 일제접종에 이어 백신 항체 모니터링을 실시하며 지역 축산농가 보호와 가축 방역관리에 나섰다.

정선군은 구제역 예방백신 접종 이후 가축의 항체 형성 여부와 감염항체를 확인하기 위해 지난 10월 말까지 정선군 관내 소·염소 사육농가의 가축 78마리를 대상으로 모니터링을 실시했다고 2일 밝혔다.

▲구제역 백신 일제접종. ⓒ정선군

이번 모니터링은 하반기 구제역 백신 일제접종 이후 가축의 항체 형성 상태와 감염 여부를 확인하고 검사 결과를 바탕으로 방역관리를 이어가기 위해 추진했다.

정선군은 하반기 소·염소·사슴 378개 농가에서 사육하는 가축 1만 451마리를 대상으로 구제역 예방백신 일제접종을 추진했다.

정선군은 농가의 접종 부담을 줄이기 위해 예산 9,000만 원을 투입하고 공수의를 통한 접종과 현장 점검을 지원했다.

정선군은 공수의 2명과 공중방역수의사 1명으로 점검반을 구성해 농가를 방문하고 검사에 필요한 시료를 채취했다.

채취한 시료는 강원특별자치도 동물위생시험소에 보내 항체양성률과 감염항체 여부에 대한 검사를 진행하고 있다.

아울러 앞으로 검사 결과를 확인해 가축 방역관리에 활용하고 구제역 예방을 위한 백신 접종과 농가 방역관리도 지속해서 추진하기로 했다.

이종환 정선군 유통축산과장은 "구제역은 발생할 경우 축산농가에 큰 피해를 줄 수 있는 만큼 백신 접종뿐 아니라 접종 이후 항체 형성 여부를 확인하는 관리도 중요하다"며 "지속적인 모니터링과 방역관리를 통해 구제역 발생을 예방하고 지역 축산농가를 보호하는 데 힘쓰겠다"라고 말했다.