반세기 춘천 후평산단의 르네상…근로자·시민 휴식 '공간 WHO' 개관

산업과 생산의 공간이었던 춘천 후평 일반산업단지가 근로자와 시민이 함께 배우고 쉬며 문화를 즐기는 생활 속 문화거점으로 거듭났다.

춘천시가 2일 후평 일반산업단지 복합문화센터 공간 WHO 개관식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.

▲공간 WHO 개관식. ⓒ춘천시

이날 개관식에는 육동한 춘천시장을 비롯해 시·도의원, 산업단지 관계자, 지역 문화예술계 인사와 시민 등 60여 명이 참석했다.

후평 일반산업단지는 반세기 동안 춘천 제조업과 지역경제의 중추 역할을 해왔으나 근로자들이 누릴 수 있는 문화·여가 시설은 상대적으로 부족했다.

이에 춘천시는 산업단지 안에 근로자와 지역 주민이 함께 쉬고 배우며 교류할 수 있는 열린 공간을 마련하고자 복합문화센터 건립을 추진했다.

공간 WHO는 총 112억 원을 투입해 연면적 1,811㎡, 지상 3층 규모로 조성됐다. 시설은 W동의 복합문화공간과 O동의 공연·강연장 두 동으로 나뉜다.

▲공간 WHO 개관식. ⓒ춘천시

2020년 산업통상자원부 공모사업 선정 이후 2023년 11월 착공해 지난해 10월 건축공사를 마쳤다.

내부 공간 조성, 시설 보완, 운영 조례 제정 등을 거쳐 시민들에게 첫선을 보였다.

공간 WHO는 지난해 시민 대상 명칭 공모에 접수된 359건 가운데 전문가 심사를 거쳐 선정된 이름이다.

후평 일반산업단지를 상징하는 '후'를 살려 친근하게 부를 수 있도록 지은 것으로 근로자는 물론 시민 누구나 찾아와 쉬고 배우며 문화를 나누는 열린 공간이라는 의미를 담았다.

▲공간 WHO 개관식. ⓒ춘천시

운영은 춘천시립도서관이 맡기로 했다. 센터 내부는 단순한 도서관을 넘어 책과 전시·공연·교육이 어우러지는 복합문화공간으로 꾸며졌다.

후평 일반산업단지의 역사를 디지털 영상으로 만나는 역사전시관을 비롯해 책 읽는 쉼터, 지역 디자이너와 제작자들의 작품을 소개하는 디자인뮤지엄과 디자인라이브러리, 공연·강연을 위한 다목적홀, 문화교실 등이 들어섰다.

산업단지 입주기업 근로자들에게는 재테크, 건강 등 찾아가는 교양강좌와 책꾸러미 순회대출, 맞춤형 예술공연을 제공한다.

시민들을 위해서는 어린이부터 성인, 어르신까지 참여할 수 있는 평생교육 강좌와 특별 전시, 공연 등을 운영하며 지역 작가와 단체가 함께하는 문화활동도 확대할 계획이다.

▲공간 WHO 개관식. ⓒ춘천시

육동한 춘천시장은 "오늘 문을 연 공간 WHO가 산업단지에 문화라는 새로운 활력을 불어넣는 전환점이 될 것"이라며 "책과 전시, 배움과 휴식이 어우러진 이곳에서 근로자와 시민 누구나 자유롭게 소통하고 예술을 즐기며 따뜻한 안식을 누리길 기대한다"고 말했다.

개관과 함께 오는 12월 10일까지 W동 2층 아트갤러리에서 개관 기획전시 '뒤뜰 작은 미술장터'를 개최한다.

춘천지역 작가 70여 명이 참여해 회화, 한국화, 수채화, 민화 등 다양한 분야의 작품 140여 점을 선보인다.

1호 작품은 11만 원, 2호 작품은 22만 원의 균일가로 판매한다. 작품 판매 금액의 10%는 지역 애민보육원에 기부하기로 했다.