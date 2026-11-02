강원교육청·강원앵커센터 "인재양성–취·창업–지역정주 생태계 구축"

강원특별자치도교육청이 2일 도교육청 소회의실에서 강원앵커센터와 '강원형 지역인재 성장 생태계 구축을 위한 업무협약'을 했다.

초·중등교육, 대학, 지역산업을 연계해 지역인재를 일찍 발굴·양성하고 지역 정주로 이어지는 성장 경로를 함께 만들기 위해서다.

▲'강원형 지역인재 성장 생태계 구축 업무협약'. ⓒ강원특별자치도

강원앵커센터는 교육부의 지역성장 인재양성체계 추진을 위한 강원지역 전담기관이다.

지역발전전략과 연계한 대학 육성과 '인재양성–취·창업–지역정주'의 선순환 생태계 구축을 지원하고 있다.

협약에 따라 양 기관은 강원 전략산업·지역특화산업과 연계한 진로·진학·직업교육 프로그램을 공동 발굴·운영하기로 했다.

▲'강원형 지역인재 성장 생태계 구축 업무협약'. ⓒ강원특별자치도

이와 함께 참여대학의 인적·물적 자원을 연계한 진로체험, 늘봄학교, 고교학점제 등 학교 교육활동 지원에도 협력한다.

아울러 학생·학교의 교육·진로수요 조사와 결과 활용 프로그램 개발, 지역인재 양성과 지역교육 혁신을 위한 공동 연구·정책과제 발굴을 추진한다.

양 기관은 실무협의체를 구성해 공동 협력과제 발굴, 세부 실행계획 수립, 추진상황·성과 점검 등을 협의해 나갈 계획이다.

강삼영 강원특별자치도교육감은 "학생들이 지역에서 배우고 성장하며 지역의 미래를 이끌어 갈 수 있도록 학교, 대학, 지역사회 간 협력을 강화하는 것이 중요하다"며 "이번 협약을 계기로 지역의 교육 자원을 연계하고 학생들에게 실질적인 도움이 되는 지역교육 협력체계를 구축하겠다"고 말했다.