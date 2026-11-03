고창소방서, ‘2026년 어린이 불조심 손그림 포스터 공모전’ 개최

▲고창소방서는 11월 ‘불조심 강조의 달’을 맞아 ‘2026년 어린이 불조심 손그림 포스터 공모전’을 개최한다.ⓒ고창소방서

전북자치도 고창소방서(서장 시주형)가 11월 ‘불조심 강조의 달’을 맞아 어린이들의 화재 예방 의식을 높이고 안전 문화를 확산하기 위해 ‘2026년 어린이 불조심 손그림 포스터 공모전’을 개최한다.

이번 공모전은 미래의 주역인 어린이들이 그림을 통해 화재의 위험성과 예방의 중요성을 스스로 인식하고, 일상생활 속 안전 수칙을 자연스럽게 익힐 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

공모 대상은 고창군 관내 초등학생과 12세 이하 어린이로, 1인당 1개 작품만 제출할 수 있다.

공모 주제는 전 국민이 공감할 수 있는 화재 예방 및 안전 관련 내용이며, 작품 규격은 4절지(39.4×54.5cm) 크기의 손그림이다.

참가를 희망하는 어린이는 신청서와 작품을 갖춰 오는 11월 25일까지 고창소방서 대응예방과(고창군 고창읍 녹두로 1294)에 방문 제출하면 된다.

소방서는 접수된 작품 중 공정한 심사를 거쳐 우수작을 선정할 예정이며, 이 중 최우수 작품 1점은 전북특별자치도 지역 어린이 불조심 포스터 공모전 본선에 고창군 대표로 출품된다.

시주형 고창소방서장은 “이번 공모전이 어린이들이 화재 예방의 중요성을 스스로 깨닫고 안전 의식을 키우는 뜻깊은 계기가 되길 바란다”며 “어린이들의 풍부한 상상력과 창의적인 생각이 담긴 순수한 작품들이 많이 접수되길 기대한다”고 말했다.