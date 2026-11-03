경기도, 하반기 적극행정 우수사례 선정…5G 정부망 공동활용 등 18건

경기도가 5G 정부망 공동활용과 119 신고 위치 확인 개선 등 도민의 일상에 변화를 가져온 적극행정 우수사례 18건을 선정했다.

도는 지난 달 29일 경기도청에서 열린 ‘2026년 제7차 경기도 적극행정위원회’에서 하반기 적극행정 우수공무원과 우수사례 18건을 선정했다고 3일 밝혔다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

이번 평가는 도민 체감도를 중심으로 공무원의 적극성·창의성·노력과 기존 관행을 넘어 문제를 해결한 과정을 중점적으로 살폈다.

일반행정 분야 최우수 사례에는 5G 정부망 공동활용 사업이 선정됐다. 도청 5G 거점 1곳을 도내 31개 시군이 공동으로 활용하도록 구축해 별도 시군 구축비 없이 통신비를 44.8% 절감하고, 현장 민원처리 속도를 높인 점이 높은 평가를 받았다. 해당 사업은 지난 6월 구축을 완료했다.

소방 분야 최우수 사례는 신고자가 지도에 사고 위치를 직접 표시하면 119상황실에서 이를 즉시 확인할 수 있도록 한 위치정보 제공 체계 개선이다. 산악이나 도로, 공장 밀집지역 등 정확한 위치를 말로 설명하기 어려운 상황에서 신속한 출동을 지원한다.

이 밖에도 일반행정 분야에서는 △야간 운전 안전을 위한 차선도색 기준 개선 △경기·인천 긴급차량 우선신호 연계 △미등록 민간임대주택 모집 피해 예방을 위한 법 개정 △전철 1호선 북부구간 셔틀열차 도입 △버섯 수확후배지 재활용 실증 등 14건이 우수사례로 선정됐다.

소방 분야에서는 △현장대원과 신고자의 신속한 통화체계 구축 △리튬배터리 화재안전시설 실증을 통한 제도개선 등이 우수사례에 이름을 올렸다.

도는 이번 선정 사례의 문제 해결 과정과 성과를 공직사회에 공유하고, 현장 중심의 적극행정 문화를 확산할 계획이다.

주형철 도 경제부지사는 “도민을 위해 현장에서 고민하고 노력한 공직자들의 적극행정 사례 하나하나가 모두 훌륭한 성과”라며 “공무원들의 적극성과 창의적인 도전이 도민이 체감하는 변화로 이어지도록 적극행정을 더욱 확산하겠다”고 말했다.