인천시, 국제기후금융·산업 콘퍼런스 개최…기후테크 산업 육성 모색

인천광역시가 기후테크를 기반으로 한 녹색산업 생태계 구축과 글로벌 기후재원 연계를 통해 탄소중립 선도도시로 도약하기 위한 논의의 장을 마련했다.

인천시는 3일 송도컨벤시아에서 ‘제13회 국제기후금융·산업 콘퍼런스’를 개최했다고 밝혔다.

▲‘제13회 국제기후금융·산업 콘퍼런스’ 포스터 ⓒ인천광역시

올해 콘퍼런스는 ‘기후테크로 여는 녹색산업의 미래’를 주제로 열렸으며, 글로벌 기후재원 투자부터 산학협력, 인공지능(AI) 기반 그린공급망, 지방정부의 정책 실행까지 기후테크 산업의 발전 방향을 폭넓게 다뤘다.

이날 개회식에는 박찬대 인천시장과 한나 미드리로버츠 녹색기후기금(GCF) 최고운영책임자 등이 참석했다. 사전행사로는 인천 탄소중립 어린이 그림 그리기 대회 시상식도 진행됐다.

이어진 라운드테이블에서는 정부와 인천시, 녹색기후기금, 산업계, 학계 관계자들이 참여해 기후재원 확보와 기후테크 산업 육성, 산학협력 및 지방정부의 역할 등을 논의했다.

특히 이남주 시 기후에너지국장은 ‘2045 탄소중립 실현’을 위한 주요 정책으로 영흥 인공지능(AI)에너지 파크 조성과 인천형 기후대응 기금 설치 방안을 발표했다. 청정에너지 전환과 안정적인 기후재원 마련을 통해 탄소중립 정책의 실행력을 높이겠다는 구상이다.

콘퍼런스는 △기후테크로 여는 녹색산업의 미래 △글로벌 기후테크와 녹색산업 투자 △지방정부의 기후재원과 기후테크 유치 △친환경 소재·자원순환과 글로벌 파트너십 △그린공급망과 인공지능을 활용한 기후테크 산업화 등 5개 전문 세션으로 진행됐다.

부대행사로는 인천 탄소중립 어린이 그림 그리기 대회 수상작과 녹색기후기금 활동사진 전시회, 탄소중립 실천학교 우수 에세이 발표회 등이 마련돼 미래세대의 탄소중립 실천 의지도 공유했다.

박찬대 시장은 “이번 콘퍼런스는 친환경 국제도시 인천의 비전을 공유하는 뜻깊은 자리”라며 “기후테크 육성과 글로벌 기후재원 연계를 통해 지속 가능한 미래를 선도하는 기후위기 대응 대표 도시로 나아가겠다”고 말했다.