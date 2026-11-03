'글로벌 수산플랫폼 도약'…부산시, 2026 제24회 부산국제수산엑스포 개최

부산시가 국내외 수산기업의 교류와 수출 판로 확대를 위해 32개국 506개사가 참여하는 부산국제수산엑스포를 개최하고 스마트양식과 해양바이오 등 수산업 신산업 분야의 기술 협력과 투자 활성화에 나선다.

3일 부산시는 오는 4일부터 6일까지 3일간 벡스코 제1전시장에서 '2026 제24회 부산국제수산엑스포(BISFE 2026)'를 개최한다고 밝혔다.

▲2026 제24회 부산국제수산엑스포(BISFE 2026) 포스터.ⓒ부산시

2003년 처음 개최돼 올해로 제24회를 맞는 부산국제수산엑스포는 수산 식품과 기자재, 스마트 양식, 해양 바이오 등 수산 산업 전반을 아우르는 국제 전문 전시회로 지난 2008년 세계전시산업협회(UFI) 국제 인증을 획득했다. 올해는 32개국 506개사, 1300개 부스 규모로 열리며 해외에서는 31개국 162개사가 참가해 역대 최대 해외 참가 규모를 기록할 전망이다.

전시장은 수산식품관, 수산기자재·스마트양식관, 해외기업관, 해양수산 산업 창업 투자 지원관, 해양블루바이오관, 어묵·김·고등어산업 특별관 등으로 구성된다. 아울러 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 수출 상담회, 글로벌 비즈니스 상담회, 국내 유통사 상품기획자(MD) 상담회, 찾아가는 수출 상담회 등에서는 국내외 기업 간 일대일 비즈니스 상담 등 수출과 국내 유통 판로 확대를 위한 교역 행사도 마련된다.

또한 해양 바이오 비즈니스 커넥트 포럼, 한국양식기술워크숍, 한국수산과학총연합회 국제학술대회, 부산수산정책포럼 등을 개최한다. 제10회 해양수산인재 육성의 날 기념식과 글로벌 네트워킹 리셉션, 해외 참가기업·바이어 산업시찰 등을 통해 업계 교류와 협력도 확대한다.

이외에도 시민 참여 프로그램으로는 선착순 500명에게 5천 원 상당의 할인쿠폰 제공 이벤트와 수산물 시식행사, 시티투어 버스 탑승권을 제공하는 지정업체 방문 스탬프 투어 등을 운영한다. 전시 관람과 부산 관광을 연계해 지역경제 활성화를 도모할 계획이다.

전재수 시장은 "부산국제수산엑스포가 국내외 수산기업과 바이어를 연결하고 수산 산업의 기술과 시장 흐름을 공유하는 교류의 장이 되길 바라며 기업에는 비즈니스 기회를 제공하고 참관객에게는 우수한 수산물과 수산 기자재를 직접 체험할 기회를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편 이날 연계행사로 벡스코 오디토리움에서 '함께 키워온 10년, 대한민국 수산업의 새로운 백년을 열다'를 부제로 '제10회 해양수산인재 육성의날 기념식'이 개최된다. '해양수산인재 육성의 날'은 해양수산 인재 육성의 중요성을 확산하고 미래세대 인재 육성에 대한 공감대 형성을 위해 민간 주도로 매년 10월 31일로 제정․선포한 날이다.