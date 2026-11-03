경북교육청 인공지능교육관 개관…미래교육 새 거점 마련

경북 의성에 학생들이 인공지능(AI) 기술을 직접 체험하고 미래 역량을 키울 수 있는 교육공간이 문을 열었다.

경상북도의회 교육위원회 정한석 위원장과 김상희 의원(봉화)은 지난 2일 의성군 금성면에서 열린 경상북도교육청 인공지능교육관 개관식에 참석해 새로운 교육시설의 출발을 축하했다.

경북교육청이 주최하고 인공지능교육관이 주관한 이날 행사는 학생들이 인공지능 기술을 직접 경험하고 창의적인 문제 해결 능력을 기를 수 있는 체험 중심 교육환경을 확대하기 위해 마련됐다.

새롭게 문을 연 인공지능교육관은 학생들이 AI 기술의 원리를 이해하고 다양한 체험활동을 통해 미래사회에 필요한 역량을 키울 수 있도록 조성된 교육시설이다.

개관식은 안계중학교 오케스트라와 인공지능이 함께하는 축하공연으로 시작됐다. 이어 교육감 인사말과 내빈 축사, 미디어 트리 점등식 등이 진행되며 교육관 개관의 의미를 더했다.

특히 AI 에이전트와의 대화 및 디지털 서명 퍼포먼스 등 인공지능 기술을 활용한 프로그램이 눈길을 끌었다. 행사장에는 다양한 AI 체험부스와 함께 학생들이 창의적인 문제 해결 과정을 통해 완성한 캡스톤디자인 캠프 성과물도 전시됐다.

참석자들은 교육관 주요 시설과 체험공간을 둘러보며 인공지능을 활용한 교육 프로그램과 향후 운영 방향을 살펴봤다.

정한석 위원장은 축사를 통해 “아이들이 정답을 찾는 데만 머물지 않고 마음껏 질문하고 도전하며, 실패하더라도 다시 시작할 수 있는 용기를 키우기를 바란다”고 말했다.

이어 “인공지능을 능숙하게 활용하는 능력과 함께 기술을 사람에게 이롭게 사용하는 따뜻한 마음을 길러야 한다”며 “지역에 관계없이 모든 학생이 폭넓은 배움의 기회를 누릴 수 있도록 인공지능교육관이 내실 있는 미래교육의 장으로 자리 잡도록 지원하겠다”고 밝혔다.