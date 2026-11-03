전국 최대 소비축제 ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 안동서 화려한 개막

전국 4만여 개 기업과 소상공인이 참여하는 대규모 소비축제 ‘제2회 코리아 그랜드 페스티벌’이 경북 안동에서 막을 올렸다.

안동시는 지난 10월 31일 중앙선 1942 안동역 일원에서 코리아 그랜드 페스티벌 통합 개막식을 개최했다고 밝혔다. 행사장 일원에는 시민과 관광객 등 3천여 명이 방문해 전국 소비축제의 시작을 함께했다.

중소벤처기업부가 주관하고 안동시가 개최도시로 참여한 이날 행사에는 한성숙 국무총리와 이소영 중소벤처기업부 장관, 권오을 국가보훈부 장관, 김형동 국회의원, 양금희 경북도 경제부지사, 이치헌 안동시 부시장 등이 참석했다.

코리아 그랜드 페스티벌은 정부 부처별로 추진하던 소비촉진 행사를 하나로 묶은 전국 단위 축제다. 지난 10월 29일부터 오는 11월 15일까지 18일간 전국에서 진행되며, 10개 정부 부처와 제조·유통·서비스업계, 전통시장 등 약 4만 개 기업과 점포가 참여한다.

올해 통합 개막식 개최지로 안동이 선정된 것은 전국 지방자치단체를 대상으로 한 공모 결과다. 정부는 지역의 관광·문화 자원과 소비촉진 행사를 연계해 방문객들의 소비가 지역 상권으로 이어지도록 하는 데 초점을 맞췄다. 개막식에 앞서 한성숙 국무총리 등 주요 인사들은 안동시상권활성화추진단을 방문해 지역 상권 현황을 살펴보고, 안동구시장과 중앙문화의거리 일대 점포를 찾아 상인들의 목소리를 들었다.

특히 안동구시장 찜닭 전문점과 전통 예단·지역 상품 판매점을 방문해 지역 먹거리를 맛보고 상품을 구매하는 등 소상공인들과 현장에서 소통하는 시간도 가졌다.

이날 행사장에는 중소기업 제품 체험관과 정부 소비촉진 정책홍보관, 지역 홍보관 등이 마련돼 방문객들에게 다양한 상품과 소비 혜택을 소개했다.

오후 5시부터 진행된 공식 개막식에서는 축제 홍보영상 상영과 주요 인사들의 축사에 이어 소비축제의 시작을 알리는 '코그페 선물상자 오픈' 퍼포먼스가 펼쳐졌다.

이어 열린 상생 콘서트에는 송가인과 이찬원을 비롯해 비트펠라하우스, 힛지스, 캔디샵 등이 출연해 축제 분위기를 한층 끌어올렸으며, 2만 원의 콘서트 입장권을 구매한 관람객에게 같은 금액의 안동사랑상품권을 환급하는 방식을 도입했다.

공연 관람객들이 인근 전통시장과 상점가에서 상품권을 사용하도록 유도해 문화행사가 실제 지역 소비로 이어질 수 있도록 한 것이다.

개막식과 연계해 안동구시장과 중앙신시장, 중앙문화의거리, 음식의거리, 남서상점가 등 원도심 5개 상권에서는 할인행사와 경품 이벤트가 진행됐다.

안동구시장 찜닭축제를 비롯해 전통시장 먹거리 행사와 야시장, 체험 프로그램도 함께 열려 방문객들이 원도심 곳곳을 둘러보며 지역의 먹거리와 상점을 경험할 수 있도록 했다.

안동시 관계자는 “전국적인 소비축제의 통합 개막식이 안동에서 열리고 정부 주요 인사들이 지역 상권을 직접 방문했다는 점에서 의미가 크다”며 “이번 행사를 계기로 지역 소비를 확대하고 원도심 상권에 지속적인 활력을 불어넣을 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.