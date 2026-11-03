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울진군, 세계수소엑스포서 국가산단 투자유치 총력

4~6일 킨텍스서 홍보관 운영…국내외 수소기업 유치 나서

주헌석 기자(=울진)  |  기사입력 2026.11.03. 15:39:36

경북 울진군이 원자력수소 국가산업단지 입주 기업 확보를 위해 오는 4~6일 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 ‘WORLD HYDROGEN EXPO 2026’에 참가한다고 3일 밝혔다.

군은 행사기간 국가산단 홍보관을 운영하고 국내외 수소기업을 대상으로 1대 1 투자상담을 진행해 잠재 입주기업 발굴과 투자유치 확대에 나설 계획이다.

특히 원전 전력을 활용한 수소 생산 기반과 산단 입지 여건, 입주기업 지원 혜택 등을 소개하고 산단 조성계획과 입주 희망 기업 업무협약(MOU) 현황도 제공한다.

이번 박람회에는 26개국 261개 기업·기관이 참가해 수소생산부터 저장·운송·활용까지 관련 기술과 제품을 선보일 예정이다.

울진 원자력수소 국가산업단지는 죽변면 후정리 일원 144만㎡에 총사업비 4천억원을 투입해 조성하는 사업이다. 2023년 3월 국가산단 후보지로 선정됐으며, 2024년 6월 예비타당성조사 면제가 확정됐다.

황이주 울진군수는 “풍부한 원전 전력과 국가산단 조성 기반을 바탕으로 국내외 수소생산기업 유치에 총력을 기울이겠다”고 말했다.

▲ⓒ울진군청

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주헌석

주헌석 기자

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대구경북취재본부 주헌석 기자입니다.

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