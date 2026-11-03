경주로를 달려요…‘2026 SPOTV Night RUN’ 참가자 모집

한국마사회는 오는 28일 오후 6시 30분 렛츠런파크 서울 경주로에서 열리는 '2026 한국마사회와 함께하는 SPOTV Night RUN' 참가 신청을 시작했다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 일반인이 평소 쉽게 경험하기 어려운 경주로를 직접 달려볼 수 있는 야간 러닝 축제다. ACDelco가 후원하고 스웻이프, SAM U(쌔뮤), 빙그레, 샥즈가 협찬사로 참여한다.

▲'2026 한국마사회와 함께하는 SPOTV Night RUN' 참가자 모집 안내문 ⓒ한국마사회

대회는 기록 측정이 가능한 7km와 3.5km 코스, 가족 단위 참가자를 위한 450m 패밀리런 등 3개 부문으로 진행된다. 모집 인원은 7km 1000 명, 3.5km 500명, 패밀리런 500명 등 총 2000 명이다. 참가비는 각각 7만 원, 4만 원, 1만5000 원이다.

참가자들에게는 코스별로 다양한 기념품도 제공된다. 7km와 3.5km 기록 레이스 참가자에게는 뉴발란스 티셔츠와 ACDelco 엔진오일 할인쿠폰, SAM U 썬스틱, 스웻이프 운동복 전용세제, 완주메달 등이 주어진다.

패밀리런 참가자에게는 렛츠런파크 서울 입장팔찌와 SAM U 썬스틱, 샥즈 이어폰 할인쿠폰, 빙그레 밀키프룻 아이스크림, 한국마사회 말마프렌즈 타포린백 등이 제공된다.

러닝뿐 아니라 경마와 말 문화를 함께 즐길 수 있는 프로그램도 마련된다. 행사 당일 오후 2시부터 참가자 접수와 체험 부스 운영이 시작되며, 오후 7시부터는 경주로 입장이 가능하다.

특히 참가자에게 렛츠런파크 서울 입장권이 제공돼 본격적인 러닝에 앞서 실제 경마 경주를 관람할 수 있다. 러닝용품 관련 부스와 말 관련 체험 프로그램도 운영해 경마 관람부터 체험, 야간 러닝까지 이어지는 다양한 즐길거리를 선보일 예정이다.

마사회 관계자는 이번 행사를 통해 참가자들이 평소 접하기 어려운 경주로를 달리는 특별한 경험과 함께 렛츠런파크 서울의 색다른 매력을 즐길 수 있을 것으로 기대하고 있다.

참가 신청은 대회 공식 홈페이지에서 가능하며, 코스별 모집 인원에 따라 접수가 진행된다.