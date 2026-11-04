오세훈, 李대통령 집값 하락 발언 비판 "대통령 혼자 딴 세상 살아"

오세훈 서울시장이 이재명 대통령의 집값 하락 발언을 두고 "딴 세상에 살고 있느냐"고 맹비난했다.

오 시장은 3일 페이스북에 "서울 아파트값이 90주 연속 상승 중이고 올해 상승률이 집계 이래 최고인데 도대체 어디에서 집값 폭락의 징후를 보셨느냐"며 "대통령 혼자만 딴 세상에 살고 계신 거냐"고 했다.

오 시장은 이어 "혹시 강남권과 한강벨트 일부 고가주택의 가격 조정이 그런 확신을 뒷받침하고 있는 것이냐"며 "대출을 틀어막아 집을 살 수 없게 된 것을 집값이 잡혔다고 보시는 것이냐"고 물었다.

이 대통령은 이날 청와대 국무회의에서 "주택 가격 상승을 해야 이익을 보는 쪽이 그 자료 중에 일부만 가지고 한쪽 방향으로 몰아가는 측면이 보인다"며 "정확한 데이터를 국민들이 직접적으로 접할 수 있게 잘 알려주는 게 중요하다"고 강조했다.

그러면서 이 대통령은 "서울 지역의 아파트 매물이 급속도로 늘어나고 있다. 거래량은 매우 급속도로 줄어들고 있다"며 "주요 지역들의 실제 거래 가격도 계속 떨어지고 있다. 그것도 놀라울 정도로 떨어지고 있다"고 말했다.

오 시장은 대통령 눈에 "연일 고공행진 중인 전월세 가격은 보이지 않는 것이냐"며 "전월세 폭탄이 언제 떨어질까 국민들은 하루하루가 불안한데, 대통령은 무엇을 보고 집값 폭락부터 걱정하시는지 도무지 이해할 수 없다"고 했다.

이어 그는 "모두가 발등에 떨어진 불을 끄느라 사투를 벌이는데, 대통령 혼자 홍수에 대비하겠다고 나선 격"이라고 꼬집었다.

오 시장은 "현실을 제대로 직시할 의지가 없다면 차라리 가만히 계시라"면서 "최악의 부동산 실패 정권으로 남지 않으려면 이제라도 주택 정책 관련 참모들부터 쇄신하는 것이 좋겠다"고 했다.

실제 현재 서울 강남권 집값은 조정을 받고 있으나 이른바 노도강 등 서울 외곽 집값은 아직 상승세를 이어가고 있다.

다만 서울의 아파트 매물이 전국에서 가장 빠른 속도로 쌓이는 등 거래 부진을 나타내는 지표도 이 대통령 말대로 나타나고 있다.

한국부동산원에 따르면 서울 아파트값이 90주 연속 상승하는 등 역대급 장기간 상승세가 이어지는 것도 사실이다.

그러나 한국부동산원 집값에 실거래가뿐 아니라 호가가 반영되는 등 정성적 지표에 관해서는 논란도 있다.