최승순 강원도의원 "시외버스, 승객 감소→비용 증가→노선 폐지 악순환 끊어야"

최승순 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·강릉5)이 3일 제350회 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언을 통해 도민 이동권 보장을 위한 시외버스 재정지원 확대와 운송사업자 경영·서비스 개선을 촉구했다.

최승순 의원은 "시외버스는 어르신과 학생·직장인 일상을 지탱하는 필수 교통수단"이라며 "이용객 감소와 운송비 증가로 운행이 줄고 불편이 다시 승객 감소로 이어지는 악순환을 끊어야 한다"고 강조했다.

▲최승순 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·강릉5). ⓒ강원특별자치도의회

도내 시외버스 연간 이용객은 2019년 1천280만 명에서 2025년 760만 명으로 약 41% 감소했다.

전체 330개 노선 중 141개가 휴업 중이다.

최승순 의원은 철도 미연결 지역 시외버스 역할을 강조했다.

감회·폐선 피해가 어르신·장애인·청소년에게 집중될 수 있다는 우려다.

지난해 손실액 약 83억 원 중 지원액은 53억 원으로 지원율 63.7%를 기록했다.

올해 산정 손실액은 약 109억 원으로 지난해보다 약 31% 증가했다.

최승순 의원은 재정지원 확대를 실천으로 옮겨야 한다고 역설했다. 올해 손실액 75% 지원 부족분을 확보하고 내년 자도 노선 100%, 타도 노선 80% 지원 목표 예산 편성을 요구했다.

운송사업자 책임도 강조했다.

수요 맞춤 노선·배차 조정, 비용 절감, 정시 운행·안전관리·차량 청결·정확한 운행정보 제공 등을 주문했다.

이어 "운영 효율화가 취약지역 감회·폐선을 앞세우는 방식이 되어선 안 된다"고 덧붙였다.

최승순 의원은 "교통 불편으로 사람이 떠나는 악순환을 끊어야 한다"며 "시외버스가 멈추기 전 강원특별자치도는 예산을 확보하고 운송사업자는 경영 개선과 서비스 향상으로 응답해야 한다"고 촉구했다.