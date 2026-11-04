초일류 도시 춘천…6일 제24회 시민의 날 기념식

춘천시가 6일 오후 3시 춘천시청 광장에서 제24회 춘천시민의 날 기념식을 연다.

춘천시민의 날은 1413년 음력 10월 15일 춘주가 춘천으로 개편된 날을 기념해 제정했다.

▲제24회 춘천시민의 날 기념식. ⓒ춘천시

춘천시는 이를 양력으로 환산한 11월 8일을 2003년 시민의 날로 지정했다.

이번 기념식은 '초일류 도시 춘천, 별을 잇는 사람들'을 주제로 진행한다.

시민 일상과 노력이 모여 도시 미래를 만든다는 의미를 담았다.

행사는 춘천시립예술단 공연과 시민 축하영상으로 시작한다.

이어 춘천시 명예홍보대사 위촉, 제44회 춘천시민상 시상을 진행한다.

미스트롯4 진에 오른 춘천 출신 가수 이소나를 춘천시 명예홍보대사로 위촉한다. 이소나는 이날 고향 후배를 위한 장학금 300만 원을 기탁한다.

제44회 춘천시민상은 지역사회 발전에 기여한 시민 5명에게 수여한다.

수상자는 박양순 한국전통판소리진흥회 이사장(문화·체육), 엄태욱 춘천경찰서 서부지구대 경사(사회공헌), 이종남 춘천시 농업발전기금 운영위원장(농업발전), 김상록 동면 만천7리 이장(장애복지), 박종혁 ㈜이츠더홈 대표이사(산업경제) 등 5명이다.

기념식에서는 육동한 춘천시장과 시민상 수상자 5명이 참여하는 '여섯 개의 별이 완성하는 춘천' 퍼포먼스를 선보인다.

팝페라 가수 최혜윤·안세권의 공연과 이소나의 축하무대도 이어진다.

행사장 주변에서는 8개 읍·면·동 지역 홍보, 농특산물 판매, 통합돌봄·교통안전·감염병 예방 시책 홍보부스를 운영한다.

춘천시 관계자는 "춘천시민의 날은 각자 자리에서 춘천을 빛낸 시민이 함께하는 날"이라며 "시민 모두가 서로를 응원하고 미래를 그려보는 시간이 되길 바란다"고 밝혔다.