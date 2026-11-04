배왕섭 정선군의장 "군민 목소리 반영해 실질적 의정 서비스 제공"

정선군의회가 13일까지 군민 목소리를 수렴하기 위해 행정사무감사 군민제보를 받는다고 밝혔다.

정선군의회는 군정 전반의 불편 사항을 군민이 직접 제보하도록 유도해 열린 감사를 운영하기로 했다.

▲배왕섭 정선군의회 의장. ⓒ정선군의회

제보 대상은 군정 주요 정책사업 개선·건의 사항, 군정 전반의 위법·부조리 및 부당 행정사례, 보조금 부당 수령 등 예산 낭비 사례, 기타 군민 생활 불편 사항 등이다.

개인 사생활 침해 사항, 인신공격 또는 허위 비방 우려 사항, 재판·수사 중인 사건 관련 사항, 익명 제보 등은 대상에서 제외한다.

정선군의회는 제보 내용을 분야별로 분류한 뒤 감사특별위원회에서 반영 여부를 결정하기로 했다.

채택된 행정사무감사 목록은 행정사무감사 참고자료로 적극 활용할 예정이다.

제보는 정선군의회 홈페이지 열린광장 행정사무감사 군민제보 게시판을 이용하거나 방문·우편으로 접수할 수 있다.

배왕섭 정선군의회 의장은 "군민이 체감하는 실질적인 의정 서비스를 제공하기 위해 다양한 의견과 목소리를 반영하는 것이 중요하다"며 "군민 여러분의 적극적인 관심과 참여를 당부한다"고 밝혔다.