37년 만에 되찾은 석불의 미소…횡성 상동리 석불좌상 불두 귀환

횡성군이 1989년 도난당해 오랜 기간 행방을 알 수 없었던 강원특별자치도 유형유산 횡성 상동리 석불좌상의 불두가 37년 만에 횡성군으로 돌아왔다고 4일 밝혔다.

상동리 석불좌상은 횡성군 공근면 상동리에 있는 통일신라시대 석조 불상으로 1971년 유형유산으로 지정됐다.

▲횡성 상동리 석불좌상 불두. ⓒ횡성군

하지만 1989년 불상의 머리 부분인 불두를 도난당하면서 오랜 기간 본래 모습을 잃은 채 보존되어 왔다.

불두의 소재는 한 개인의 제보를 계기로 드러났다.

국가유산청이 발간한 도난 국가유산 정보 목록을 접한 제보자는 자신이 운영하는 갤러리에 소장 중인 불두가 상동리 석불좌상에서 도난당한 불두와 유사하다고 횡성군에 알렸다.

횡성군은 수차례에 걸친 관계전문가 조사에서 해당 불두가 결손 부재일 가능성이 높다는 의견을 확보하고 관계 기관에 보고했다.

이후 소장자와 반환 협의를 진행했으며 소장자가 무상 반환 의사를 밝힘에 따라 2026년 6월 불두를 인수했다.

이어 9월 국가유산청 현장 조사 등을 거쳐 해당 불두가 도난당한 상동리 석불좌상의 불두임을 최종 확인하고 도난 공고도 해제했다.

횡성군은 이번 반환을 계기로 상동리 석불좌의 원형 회복을 위한 복원과 보존·관리를 단계적으로 추진할 계획이다.

우선 현재 설치된 임의 복원 불두를 제거하고 관계전문가 자문과 관련 행정절차를 거쳐 돌아온 불두를 본래 위치에 복원하기로 했다.

방범 시설 구축 등 훼손과 도난을 예방하기 위한 중장기 보존·관리 방안도 함께 검토하기로 했다.

이번 반환은 소장자가 문화유산의 가치를 인식하고 대가 없이 지역사회에 돌려줬다는 점에서 의미가 크다.

횡성군은 반환자에게 감사의 뜻을 표하고 원위치 복원이 완료되면 반환 의미를 지역사회와 함께 나누는 기념행사를 추진하기로 했다.

장신상 횡성군수는 "37년 만에 잃어버렸던 문화유산인 상동리 석불좌상의 얼굴이 다시 횡성군으로 돌아와 기쁘다"며 "소중한 문화유산을 온전히 지역사회에 돌려주신 뜻을 깊이 새기고 관계 기관 및 전문가와 협의해 상동리 석불좌상이 본래 모습을 되찾도록 복원과 보존·관리에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.