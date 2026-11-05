'제25회 문경산악체전' 11월 8일 개최

▲제25회 문경산악체전 안내 포스터ⓒ문경시 제공

'제25회 문경산악체전'이 오는 8일 문경새재도립공원 일원에서 전국 산악인과 동호인 등 600여 명이 참가하는 가운데 개최된다.

문경시체육회가 주최하고 (사)문경시산악연맹이 주관하는 이번 대회는 산악인들의 화합과 친목을 도모하고 산악스포츠의 저변을 확대하기 위해 마련됐다.

특히 천혜의 자연경관을 자랑하는 문경새재에서 개최돼 참가자들에게 가을 산행의 즐거움과 문경의 아름다움을 함께 선사할 것으로 기대된다.

대회는 남·여 일반부, 남·여 장년부, 2인조 혼성부 등 총 5개 부문으로 나뉘어 진행된다. 경기는 3인 1조 단체전으로 치러지며, 산악 독도, 등산 이론, 장비 점검, 배낭 무게 측정, 암벽경기, 응급처치 등 등산 전반에 관한 이론과 실기 능력을 평가한다.

이번 대회가 문경새재의 우수한 자연환경을 널리 알리는 것은 물론, 참가자들의 지역 관광과 상권 이용으로 이어져 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

김학홍 문경시장은 “더나은 문경 힘찬 문경에서 전국 산악인들이 한자리에 모이는 문경산악체전을 개최하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “대회에 참가하는 산악인들이 문경새재의 아름다운 가을 풍경을 만끽하며 서로 화합하고 소통하는 소중한 시간 보내시길 바란다”고 전했다.