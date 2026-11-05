'제2회 문경돌리네습지배 남녀초청 전국 배구대회' 11월 7~8일 개최

'제2회 문경돌리네습지배 남녀초청 전국 배구대회'가 오는 7~8일까지 이틀간 문창고등학교와 문경여자고등학교에서 개최된다.

문경시체육회가 주최하고 문경시배구협회가 주관하는 이번 대회에는 전국의 배구 동호인과 관계자 등 300여 명이 참가한다. 경기는 9인제 방식으로 진행되며, 예선 조별 풀리그를 거쳐 본선 토너먼트 방식으로 우승팀을 가린다.

지난 해부터 처음 시작한 이 대회는 9인제 배구 특유의 조직력과 팀워크가 어우러진 박진감 넘치는 경기를 통해 참가자 간 화합과 우정을 나누는 시간이 될 것으로 기대된다.

이와 함께 참가자들의 음식점 및 숙박시설 이용으로 지역 상권에 활력을 불어넣고, 스포츠 관광을 통한 문경 홍보에도 기여할 것으로 전망된다.

김학홍 문경시장은 “문경을 찾아주신 전국의 배구 동호인 여러분을 진심으로 환영한다”며 “이번 대회가 승패를 넘어 서로 화합하고 우정을 나누는 축제의 장이 되길 바라며, 모든 참가자가 안전하게 경기를 마치고 문경에서 즐거운 추억을 만들어 가시길 바란다”고 전했다.