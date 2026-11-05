한국장학재단, 2026학년도 2학기 학자금대출(등록금·생활비·AI학업장려비) 신청 접수

한국장학재단은 11월 17일까지 2026학년도 2학기 학자금대출(등록금·생활비·AI학업장려비) 신청을 접수하고 있다.

2026학년도 2학기 학자금대출을 이용하기 위해서는 반드시 기한 내 신청해야 하며, 신청 후 승인이 완료된 대학(원)생은 11월 18일까지 학자금대출을 실행해야 대출금이 지급된다.

등록금대출은 학비 납부를 위해 이용할 수 있으며, 학기당 등록금 소요액 전액을 대출받을 수 있다.

생활비대출은 학업에 필요한 숙식비, 교재교구비, 교통비 등을 지원하는 제도로, 학기당 최대 200만 원 한도로 이용할 수 있다.

다만, 등록금·생활비대출은 과도한 청년부채 발생 방지를 위해 상품별·학제별 개인 총한도를 적용하고 있으므로, 꼭 필요한 범위 내에서만 대출을 이용하는 것을 권장한다.

또 2026학년도 2학기 일반 상환 학자금대출을 이용한 학생은 학자금지원구간에 따라 11월 18일까지 취업 후 상환 학자금대출로 전환 신청할 수 있다.

등록금대출의 경우 2026년부터 소득요건에 관계없이 대학(원)생 누구나 취업 후 상환 학자금대출을 이용할 수 있다.

생활비대출은 학부생은 8구간· 9구간 긴급생계곤란자 까지 이용할 수 있으며, 대학원생은 6구간까지 해당한다.

취업 후 상환 학자금대출은 일정 소득이 발생하여 의무상환 기준에 해당할 때까지 상환이 유예되며, 자격 요건에 따라 이자면제 혜택도 받을 수 있으므로 자격 요건 확인 후 학자금대출을 이용할 것을 권장한다.

이와 함께 2026학년도 2학기부터 인공지능(AI)역량을 갖춘 미래 인재 양성을 지원하기 위해 AI학업장려 학자금대출도 신규 운영하고 있다.

AI학업장려 학자금대출은 인공지능(AI)과 소프트웨어(SW) 학업 수행에 필요한 수강료, 도서·교재비 등을 지원하는 제도로, 지원 대상 및 자격요건을 충족한 학부생은 연간 최대 200만 원 한도로 이용할 수 있다.

지원 대상 대학 및 학과 확대에 따라 세부 대상은 한국장학재단 누리집(www.kosaf.go.kr)의 ‘학자금대출 > 학자금대출 제도 안내 > AI학업장려 학자금대출’에서 확인할 수 있다.

신청 마감일인 11월 17일과 실행 마감일인 11월 18일에는 신청자가 몰려 일시적으로 누리집 접속이 원활하지 않을 수 있으므로, 대출을 희망하는 경우 조기에 신청 및 실행을 완료하는 것이 권장된다.

상세한 내용 및 자격 조건은 한국장학재단 누리집(www.kosaf.go.kr)에서 확인하거나 고객상담센터(☎1599-2000)를 통해 맞춤형 상담을 받을 수 있다.

박창달 한국장학재단 이사장은 “학자금대출은 학생들이 학업에 전념할 수 있도록 생계비와 학습비를 지원하는 제도로, 취지에 맞게 본인에게 필요한 만큼만 이용하길 바란다”고 강조했다.